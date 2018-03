Cifra a fost anuntata in acest weekend de autoritatile Parcului national Galapagos, care au explicat ca deseurile, care vin uneori de la o departare precum Asia, vor fi examinate pentru a verifica daca nu aduc cumva cu ele specii animale invazive.Ecuadorul, tara de care tin insulele din Pacific situate la o mie de kilometri de coastele sale, este decis sa protejeze arhipelagul Galapagos, cu testoasele sale gigantice, pinguinii sai si alte nenumarate specii care nu exista in alta parte.Parcul national, creat in 1959, protejeaza 97% din suprafata insulelor si o rezervatie marina de 138.000 kmp a fost creata in jurul insulelor, incluse in patrimoniul mondial de UNESCO in 1978.Pescuitul este de asemenea interzis intr-un sanctuar de 38.000 kmp intre doua insule, unde se afla cea mai mare concentratie de rechini din lume.Cele mai multe deseuri din Galapagos vin din exterior, aduse de ape, intrucat doar 26.000 de persoane locuiesc pe cele patru insule, iar numarul de vizitatori este limitat cu strictete.Pe insule, constructiile sunt supravegheate indeaproape, se foloseste la maxim energia regenerabila si sacii din plastic sunt interzisi. ...citeste mai departe despre " Insulele Galapagos sunt invadate de gunoaie aduse de apele oceanului " pe Ziare.com