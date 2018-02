Investitiile in energie nu ar mai avea nevoie de subventii, daca ar exista stabilitate in Romania

Ea a amintit ca Parlamentul European a aprobat, la inceputul acestui an, o noua tinta de 35% pentru energia regenerabila in anul 2030, peste propunerea Comisiei Europene de 27%."Este o crestere semnificativa de la 27%. S-au facut analize si a iesit ca este mai profitabil pentru Europa sa se atinga o tinta mai mare, adica ar fi mai costisitor sa avem o tinta mai mica. Aceasta pentru ca energia eoliana si regenerabilele sunt intr-un cerc virtuos. Investitiile facute la inceput, cu subventii care acopereau pretul de piata, a dat roade. Costul tehnologiei a scazut. In momentul in care se implementeaza regulile necesare, regulile de operare care sa integreze regenerabilele, acestea nu mai au nevoie de subventii. Deci, daca vorbim de capacitati viitoare, este suficient sa asiguram predictibilitatea veniturilor si conditiile de piata corecte si nu va mai fi nevoie de subventii", a aratat Brandus, la conferinta ZF Power Summit.Intrebata daca, in acest moment, cineva care ar vrea sa instaleze turbine eoliene in Romania s-ar putea autosustine fara subventii, ea a raspuns: "S-ar autosustine in conditiile de piata potrivite, dar in momentul acesta nu este predictibilitate. Avem o lege a energiei regenerabile care implineste 10 ani anul acesta si care a fost modificata de cel putin 10 ori. Pana nu se stabilizeaza situatia, riscul de tara creste costul de capital si este mai greu sa atragi investitorii".In acest moment, energia regenerabila este sustinuta in Romania prin schema de certificate verzi, pe care le platesc toti consumatorii de energie, in factura. In prezent, aceasta contributie este de 47,2 lei pe MWh.Presedintele RWEA a aratat ca exista tari unde s-a ajuns la asa-numita "grid parity" (paritatea de retea - n.r.), adica nu mai este nevoie de subventii, ci de un contract pe termen lung, de predictibilitatea veniturilor, iar aceasta situatie nu este specifica regenerabilelor, ci tuturor tipurilor de investitii in energie.Pana anul viitor, fiecare tara va putea negocieri cu Comisia Europeana privind propriul obiectiv pentru anul 2030. Potrivit Claudiei Brandus, RWEA pregateste un studiu privind tinta pe care ar trebui sa si-o asume Romania, cu toate argumentele."Trebuie sa ne uitam la ce se intampla in jurul nostru. Trebuie sa ne gandim pe termen de 5-10 ani, nu neaparat in urmatorii ani si trebuie luat in calcul mixul energetic national", a afirmat ea.Din datele RWEA, pana acum in sectorul energiei eoliene s-au investit in Romania 5 miliarde de euro, insa companiile au deja pierderi cumulate de un miliard de euro, in principal ca urmare a schimbarilor multiple din legislatie.Brandus a aratat ca energia regenerabila joaca un rol important in ceea ce priveste pretul energiei pe piata, precizand ca, atunci cand ponderea electricitatii verzi este mica, sub 10%, pretul energiei este peste medie."In ceea ce priveste mediul, in ultimii 10 ani am asistat la o reducere de 25% a emisiilor de gaze cu efect de sera in Romania, in sectorul productiei de energie electrica", a continuat ea.