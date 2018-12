Ca urmare a deciziei a doua mari lanturi de supermarketuri din Australia de a interzice pungile din plastic de unica folosinta, aproximativ 1,5 miliarde de pungi nu au mai ajuns in mediul inconjurator, iar reprezentatii industriei sunt increzatori ca acesta este doar inceputul, scrie The Guardian.In vara, dupa ani de presiuni din partea asociatiilor pentru protectia mediului, lanturile de supermarketuri Coles si Woolworths au luat hotararea de a nu le mai oferi clientilor lor pungi de unica folosinta, indemnandu-i in schimb sa foloseasca pungi reutilizabile.In timp ce o parte dintre clienti s-au aratat nemultumiti de noua politica a magazinelor, multi dintre ei au sprijinit insa cu entuziasm masura.Trei luni mai tarziu, aceasta a avut ca rezultat o reducere cu 80% a consumului de pungi de plastic la nivel national, conform Asociatiei nationale pentru comertul cu amanuntul din Australia (National Retail Association).Potrivit reprezentantilor asociatiei, cei doi comercianti majori de pe piata australiana au pavat drumul pentru jucatorii mai mici, care nu isi permit in mod normal riscul de a-si nemultumi clientii.Desfiintarea pungilor din plastic este insa doar una dintre masurile necesare pentru o industrie mai sustenabila. Astfel, eliminarea ambalajelor de unica folosinta ar putea fi urmatoarea pe lista, mai spun reprezentantii asociatiei australiene.Cu exceptia Noului Wales de Sud, toate statele si teritoriile australiene si-au luat cel putin angajamentul de a elimina pungile din plastic de unica folosinta pe parcursul urmatorilor ani.Citeste si: Supermarketurile in care nu gasesti niciun ambalaj: E mai bine si pentru mediu, si pentru portofelC.S. ...citeste mai departe despre " Lectia australiana: Ce s-a intamplat dupa ce doua mari supermarketuri au interzis pungile din plastic " pe Ziare.com