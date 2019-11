Leonardo DiCaprio a laudat pe Instagram Marsul pentru Paduri de la Bucuresti

"Peste 4.000 de oameni au marsaluit pe strazile Bucurestiului, cerand Ministerului Padurilor din Romania sa puna capat exploatarii ilegale si cerand protejarea ultimelor paduri virgine din Europa. Proteste similare au avut loc in mai multe orase din tara", a scris DiCaprio pe Instagram.Actorul a adaugat ca in fiecare an, 38 de milioane de metri cubi de lemn dispar din padurile Romaniei si ca cei mai multi copaci sunt taiati ilegal."Au fost, de asemenea, sute de atacuri asupra padurarilor, inclusiv doi care au fost ucisi brutal, pentru protejarea acestor paduri. De la Amazon pana in Romania, atacurile impotriva aparatorilor padurilor cresc. Trebuie sa protejam padurile si oamenii care le protejeaza", a incheiat actorul.View this post on Instagram #Regram #RG @greenpeace: More than 4000 people marched last night on the streets of Bucharest, demanding the Romanian Ministry of Forest to put an end to illegal logging and real protection for Europe's last virgin forests. Similar protests took place in several cities across the country. Each year, 38 million cubic meters of wood disappear from Romania's forests. Most of the trees are cut down illegally. . There have also been hundreds of attacks on forest rangers, including two who have been brutally murdered, for protecting these forests. From the Amazon to Romania, attacks against forest defenders are increasing. We need to protect the forests and the people who protect them. 🌲🌲🌲 . . #StopIllegalLogging . 📸 Catalin Georgescu / @greenpeace_romania . . #greenpeace #forests #forestsarelife #amazon #nature #conservation #trees #treesofinstagram🎄#romania A post shared by Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) on Nov 6, 2019 at 9:45am PSTIata cum s-a desfasurat marsul de la BucurestiCiteste si Scrisoare deschisa catre noul ministru al Mediului: Indepliniti revendicarile miilor de oameni care au iesit la Marsul pentru Paduri!A.G. ...citeste mai departe despre " Leonardo DiCaprio a laudat pe Instagram Marsul pentru Paduri de la Bucuresti " pe Ziare.com