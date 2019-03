Lingou urias, cadou pentru Badalau: Pericolele nestiute din noua Lege a minelor, data cu dedicatie si in defavoarea romanilor

Activisti ai Mining Watch Romania si membri ai comunitatii Declic au adus, joi, la usa Ministerului Economiei mai multe decoratiuni de mari dimensiuni care ii infatisau pe Viorica Dancila, pe Darius Valcov si pe Niculae Badalau alaturi de un lingou urias de aur.Actiunea a fost organizata pentru a atrage atentia asupra pericolelor la care se expun romanii in cazul in care proiectul de Lege a minelor - lansat in dezbatare publica pe 20 februarie - va fi adoptat in forma curenta. Iata, pe scurt, despre ce este vorba.Un proiect de lege care avantajeaza marile companii miniereIn prezent, in Romania, mineritul se face in baza prevederilor Legii 85/2003. Aceasta lege nu este, insa, foarte permisiva, asa ca mari companii ca Gabriel Resources sau Deva Gold nu reusesc sa deschida, in anumite zone, mine de metale pretioase care le-ar aduce castiguri uriase.Sustinand ca doreste sa inlature anumite blocaje, sa sustina mineritul responsabil si dezvoltarea economica, Guvernul Dancila promoveaza acum un nou proiect de Lege a minelor.Din pacate, anunta Mining Watch Romania, acest proiect a fost scris doar in interesul companiilor miniere si - daca va deveni lege in forma curenta - va avea un impact devastator asupra mediului si le va da peste cap viata multor romani.Mining Watch Romania: Vom avea oameni expropriati, paduri intregi defrisate si rauri deviate pentru profitul companiilor miniereCare sunt marile probleme ale proiectului de Lege a minelor a explicat pentru Ziare.com Roxana Pencea Bradatan, campaigner la Mining Watch Romania."In primul rand, ni se pare inacceptabila introducerea exploatatiilor de resurse minerale in cadrul proiectelor de interes public national, din care momentan fac parte doar proiectele de infrastructura.De ce se face acest lucru? Pentru a ajuta companiile miniere, prin inlaturarea unor piedici juridice pe care acestea le au, in prezent. Va dau un exemplu. Si la Rosia Montana si la Certej (ambele cu zacaminte de metale pretioase - n.red.), companiile au nevoie sa devieze niste cursuri de apa pentru a-si face lacuri de decantare. Or, potrivit legislatiei europene, cursurile de apa nu se pot devia decat pentru proiecte de interes public national.Daca legislatia se modifica si e ...citeste mai departe despre " Lingou urias, cadou pentru Badalau: Pericolele nestiute din noua Lege a minelor, data cu dedicatie si in defavoarea romanilor " pe Ziare.com