Locuitorii Groenlandei sunt traumatizati de schimbarile climatice: Nivel ridicat de alcoolism si rate uriase de sinucidere

Primul sondaj national care analizeaza impactul incalzirii globale asupra oamenilor, publicat luni de The Guardian, dezvaluie ca peste 90% dintre locuitorii intervievati accepta pe deplin ca exista o "criza climatica".Totodata, 76% sustin ca s-au confruntat cu efectele incalzirii globale in viata de zi cu zi: de la a face fata calatoriilor periculoase pe gheata - din cauza ca se topeste - pana la eutanasierea cainilor care trag sania, din motive economice ce tin de iernile mai scurte.Studiul a fost realizat de Centrul pentru stiinta datelor sociale al Universitatii din Copenhaga, Institutul Kraks Fond pentru Cercetari Economice Urbane si Universitatea din Groenlanda.In cadrul sondajului a fost intervievata 2% din populatie, acoperind o zona de aproape trei ori mai mare decat Franta. Un studiu echivalent in Marea Britanie ar implica un esantion de aproape un milion de cetateni, ca idee.Sursa citata mai noteaza ca insula se confrunta cu unele dintre cele mai acute probleme sociale din lume, precum un nivel ridicat de alcoolism sau rate uriase de sinucidere.Potrivit autorului principal, Kelton Minor, sondajul ofera "o voce" celor mai indepartate si inaccesibile comunitati din Groenlanda asupra crizei climatice.Acesta a explicat ca, desi efectele incalzirii globale sunt evidente, in sensul in care ghetarii se topesc intr-un ritm alarmant, prea putine se stiu despre ce simt, despre criza climatica, locuitorii din regiune.Potrivit datelor obtinute in urma sondajului, localnicii sunt convinsi ca aceasta criza climatica este daunatoare pentru oameni, caini de sanie, plante si animale in general.De asemenea, rezultatele starnesc ingrijorari privind sanatatea mintala a celor care locuiesc in regiuni polare, care sunt cel mai vizibil afectate de schimbarile climatice."Constatam ca o mare majoritate a populatiei din Groenlanda considera ca gheata a devenit mai periculoasa pentru calatorit in ultimii ani, sugerand ca perceptiile asupra riscului sunt raspandite pentru aceasta importanta platforma sociala, ecologica si economica folosita de rezidenti din toate regiunile.Este important sa constatam ca rezidentii sunt mai susceptibili sa aiba sentimente negative, mai degraba decat pozitive, atunci ca ...citeste mai departe despre " Locuitorii Groenlandei sunt traumatizati de schimbarile climatice: Nivel ridicat de alcoolism si rate uriase de sinucidere " pe Ziare.com