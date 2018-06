Producatorii de energie sunt din Austria, Germania, Olanda, Romania si Cipru. Acestia au depus o cerere arbitrala impotriva Guvernului Romaniei la Centrul International de solutionare a litigiilor in materie de investitii (ICSID), din Washington.Potrivit Business Review, acestia sustin ca ar fi inregistrat pierderi in investitii din cauza deciziei de a reduce schema de subventionare in domeniul energiei regenerabile."Cererea de instituire a procedurilor de arbitraj" impotriva Ministerului Energiei din Romania a fost inregistrata oficial la ICSID, marti, 12 iunie 2018.Iat companiile care dau in judecata tara noastra: LSG Building Solutions GmbH (Austria), Pressburg UK GmbH (Germania), Green Source Consulting GmbH (Austria), Solluce Romania 1 BV (Olanda), Risen Energy Solar Project GmbH (Cipru), Core Value Investments GmbH & Co KG Gamma (Germania), Core Value Capital GmbH (Austria), SC LJG Green Source Energy Beta SRL (Romania), Anina Pro Invest Ltd (Cipru) si Giust Ltd (Cipru) . ...citeste mai departe despre " Mai multi producatori de energie fotovoltaica dau in judecata Romania " pe Ziare.com