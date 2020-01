Microsoft va ajunge sa extraga dioxid de carbon din atmosfera. Ce fac restul gigantilor IT

Producatorul sistemului de operare Windows a explicat ca va finanta programul cu o taxa interna pe carbon si ca noul sau fond pentru inovatii in domeniul climei va investi un miliard de dolari in urmatorii patru ani in tehnologii noi pentru reducerea emisiilor de carbon, relateaza Reuters.Microsoft anticipeaza ca va genera 16 milioane de tone de dioxid de carbon in 2020, inclusiv emisii indirecte din activitati precum calatorii in interes de afaceri.Producatorul de iPhone-uri a anuntat in martie anul trecut ca si-a redus emisiile de dioxid de carbon cu 64% din 2011, prevenind astfel ca 2,8 milioane de tone de emisii de dioxid de carbon sa intre in atmosfera.Compania a mai anuntat tot atunci ca si-a dublat numarul furnizorilor care folosesc doar energie curata pentru productie si ca, pana in 2020, este pe cale sa adauge 4 gigawati de energie regenerabila la energia utilizata de lantul sau de furnizori.Unitatile Apple la nivel global, inclusiv magazinele, birourile si centrele de date din 43 de tari, utilizeaza doar energie regenerabila.Directorul general al Amazon, Jeff Bezos, s-a angajat ca pana in 2040 gigantul de comert electronic va deveni neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon si a anuntat ca va cumpara 100.000 de vehicule comerciale electrice de la start-up-ul Rivian.Reducerea emisiilor este un obiectiv dificil pentru Amazon, care livreaza circa 10 miliarde de produse pe an si are o retea masiva de transport si de centre de date.In septembrie, Bezos a spus ca Amazon va ajunge in 2030 sa foloseasca doar energie regenerabila, in crestere de la 40%.Alphabet Google , divizie a grupului Alphabet, s-a angajat sa ajunga la emisii zero ale livrarilor de hardware de consum pana in 2020 si sa includa plastic reciclat in toate produsele sale pana in 2022.In august anul trecut, Google a anuntat ca emisiile de carbon legate de transporturi au scazut cu 40% in 2018, comparativ cu 2017, prin folosirea mai mult a navelor maritime decat a avioanelor pentru transportul de harware din fabrici.In septembrie, compania a aratat ca a redus emisiile de gaze cu efect de sera cu ...citeste mai departe despre " Microsoft va ajunge sa extraga dioxid de carbon din atmosfera. Ce fac restul gigantilor IT " pe Ziare.com