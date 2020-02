Doua programe noi de la Mediu: Pana la 15.000 de euro pentru case "verzi" si toate strazile sa fie iluminate cu led-uri

In ceea ce priveste primul program, Alexe a precizat ca oamenii isi vor putea cumpara de la centrale pe peleti, ferestre izolante, pana la leduri sau panouri solare, cu finantare de la stat."Lansam in premiera si programul "Casa eficienta energetic", un program prin care incercam sa eficientizam energetic cat mai multe case din Romania. Ce finantam concret prin acest program? Sisteme de incalzire, iluminat ecologic si sisteme de izolatie. Asta inseamna ca oamenii isi vor putea cumpara prin program de la centrale pe peleti, ferestre izolante, pana la leduri sau panouri solare", a precizat Costel Alexe.Ministrul a explicat ca programul va fi finantat prin Administratia Fondului pentru Mediu, iar bugetul total este de 429 de milioane de lei."Este un program prin care putem finanta pana la 15.000 de euro pentru o locuinta. Avem un buget total de 429 de milioane de lei si ne-am programat sa avem intre 6.000 si 8.000 de beneficiari.Romanii care il vor accesa vor putea sa isi eficientizeze energetic locuintele, fie cumparand doar o categorie de sisteme sau toate tipurile de tehnologii pe care le prindem in finantare. Programul se va adapta la ceea ce ii lipseste fiecaruia", a subliniat ministrul Mediului.Potrivit acestuia, programul va putea fi accesat si de catre institutiile publice."Acest program va putea fi accesat si de institutii publice. Pentru acestea, bugetul este separat si este de 384 de milioane de lei", a mai spus Costel Alexe.Cel de-al doilea program, "Iluminatul ecologic public stradal", este dedicat autoritatilor locale. Ministerul Mediului isi propune inlocuirea becurilor vechi de pe strazi cu led-uri."Este un program dedicat autoritatilor locale. Vrem sa inlocuim becurile vechi de pe strazi cu led-uri. Investim in asta circa 384 de milioane de lei (aproape 80 de milioane de euro). Daca inlocuim sursele de iluminat clasice cu cele ecologice pe strazile din Romania, vom avea numai de castigat: si in facturi, si in emisii, si in economisirea de resurse", a mai afirmat ministrul Costel Alexe.Citeste si: In acest an, prin programul Rabla se pot cumpara si motociclete ...citeste mai departe despre " Doua programe noi de la Mediu: Pana la 15.000 de euro pentru case "verzi" si toate strazile sa fie iluminate cu led-uri " pe Ziare.com