Ministrul Energiei: Nu cer derogare de la CE in problema carbunelui. Daca europenii cer investitii rapide, sa vina cu bani!

Daca acest ritm nu le convine europenilor, sa vina ei cu banii de investitii, iar statul roman va face retehnologizare chiar si maine, acolo unde acest lucru este posibil.Operatorii celor 8 termocentrale pe carbune din Romania vor fi obligati sa investeasca sume mari in in urmatorii patru ani in retehnologizare, pentru a putea respecta noile norme de poluare impuse de Comisia Europena. Potrivit unui raport al Asociatiei Bankwatch, toate termocentralele noastre vor trebui sa modifice radical instalatiile mari de ardere (IMA) pentru a-si reduce emisiile pana la nivelul impus de Comisia Europeana.In contextul in care aceste investitii ar putea fi greu de realizat, s-a lansat inclusiv ipoteza inchiderii unor termocentrale si reducerea productiei de energie pe baza de carbune. Anton Anton sustine, insa, ca Romania nu va renunta la carbune, la fel cum n-au facut-o nici Polonia si nici alte state din regiune."Eu sunt ecologist, ma bat pentru protectia mediului. Dar ma bat rational. Vin si spun: sigur ca da, nu vreau sa arunc in atmosfera sa schimb clima. Clima s-a schimbat din cauza noastra, nu vreau sa contribui la chestia asta. Vreau sa ma aliniez politicilor europene in totalitate, dar dati-mi si mie voie sa ma aliniez in ritmul meu.Nu puteti sa-mi spuneti mie: frate, de maine implementezi ceva ce noi credem ca se poate. Sigur ca da, implementez, daca voi imi dati toti banii, calup, eu implementez maine, desi tehnic nu se poate, ca toata lumea va trebui sa faca treaba asta", a declarat Anton Anton intr-un interviu acordat Agerpres.Ministrul Energiei sustine ca pana acum s-a investit 1 miliard de euro in modernizarea termocentralelor si ca ar mai fi nevoie de inca 100 de milioane de euro oentru a le aduce la standardele cerute de Comisia Europeana.In aceste conditii, ministrul Energiei sustine ca Europa va trebui sa inteleaga ca ne conformam in ritmul nostru noilor cerinte de mediu, fara ca el sa ceara vreo derogare."Eu nu cer derogari. Eu nu ma duc la Comisia Europeana sa cer derogari. Eu ma duc si spun: asta e planul meu si asta pot eu sa fac. Asta nu inseamna derogare, asta inseamna ca ma duc cu niste studii, documentat si spun asta pot sa fac. Pe mine ma deranjeaza ca toata lumea are senzatia ca mergem la Comisia Europeana si ne rugam de ...citeste mai departe despre " Ministrul Energiei: Nu cer derogare de la CE in problema carbunelui. Daca europenii cer investitii rapide, sa vina cu bani! " pe Ziare.com