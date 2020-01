Ministrul Mediului ameninta primarii cu amenzi pe persoana fizica. Mesaj pentru Firea: Sa nu transformam Bucurestiul intr-un Napoli

Alexe s-a aratat dezamagit cu Gabriela Firea a trimis reprezentanti si a spus ca atat Primaria Generala, cat si cele de sector, trebuie sa se concentreze pe masuri prin care deseurile sa fie colectate selectiv si reciclate, pentru ca gropile de gunoi sunt la limita capacitatii maxime iar incineratorul nu este o solutie viabila si sustinuta de Bruxelles."Nu avem astazi solutii concrete propuse de administratia Bucurestiului. In perioada urmatoare corespondenta cu Comisia Europeana nu va fi una care sa avantajeze Romania.De aceea am stabilit ca saptamana viitoare sa fie o intalnire la nivel tehnic si daca nici saptamana viitoare nu vor veni cu solutii concrete cum scapam de procedura de infringement pentru Bucuresti si cu solutiile concrete de a ne atinge la finalul anului aceste tinte pe care le avem pentru colectarea selectiva si pe reciclare, peste doua saptamani voi fi nevoit si ii voi invita din nou la cel mai inalt nivel - primarul general si primarii de sector - la minister.Solutia nu e sa ducem deseurile la groapa de gunoi sau la incinerator. Solutia e sa colectam separat si sa reciclam. Azi, chiar daca avem Glina, Vidra si Chiajna, nu putem sa ducem 92% din deseurile bucurestiului la groapa", a spus Alexe, care adaugat ca spera "sa nu transformam Bucurestiul intr-un Napoli".Bucurestiul produce 1,1 milioane de tone de gunoi pe an. Incineratorul nu e solutiaMinistrul arata ca, la acest moment, din cele 1,1 de milioane de tone de deseuri produse anual de bucuresteni, autoritatile recicleaza doar 8,05%, date pe care chiar primariile de sector i le-au transmis."CE ne-a transmis negru pe alb ca nu e recomandat sa construim incinerator, la fel cum ne-au recomandat si ne-au spus ca nu ne vor mai finanta siturile sau depozitele de gunoi. Avem aceasta preocupare, noi ca minister, sa inteleaga autoritatile locale ca colectarea selectiva si reciclarea sunt cele mai avantajoase solutii si pentru populatie, dar si din punct de vedere economic pentru Romania", a mai spus Costel Alexe.In e priveste masurile, ministrul a anuntat ca la finalul saptamanii viitare sau inceputul celei urmatoare va avea sedinte cu toate comisariatele judetene ale Garzii de Mediu "p ...citeste mai departe despre " Ministrul Mediului ameninta primarii cu amenzi pe persoana fizica. Mesaj pentru Firea: Sa nu transformam Bucurestiul intr-un Napoli " pe Ziare.com