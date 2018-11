Ministrul Mediului anunta ca noua taxa pe masina se aplica tuturor autovehiculelor poluante, nu doar celor mai vechi de zece ani

Aceasta s-a referit la taxa ca la o "contributie" pe care cetatenii o platesc in baza principiului conform caruia poluatorul plateste."Asa cum am spus de nenumarate ori, nu este vorba de o taxa de poluare, sau timbru de mediu sau o alta denumire care sa includa cuvantul taxa. In schimb, am sustinut si sustin in continuare ca poluatorul plateste si nu numai in cazul emisiilor de CO2, si in cazul deseurilor si in celellate cazuri, cel care polueaza trebuie sa plateasca.In interiorul grupului de lucru din care fac parte specialisti ai Ministerului Mediului, Administratiei Fondului de Mediu, ai RAR-ului, Ministerului Transporturilor, Finantelor (...) au in cercat sa gaseasca o forma finala consultand cei doi producatori de autovehicule din Romania si cei care in decursul anilor au reusit sa ne indrume fiind specialisti in domeniu si care la ora actuala au diverse firme de consultanta, astfel incat sa nu gasim o forma a unei eventuale contributii pe care cetateanul ar trebui sa o plateasca atunci cand emisiile de CO2 ar trebui depasite, cand cilindreea folosita la autovehicul are o anumita capacitate care poate sa produca emisii si norma de poluare. Forma finala se apropie.Ne dorim ca pentru a putea sa fie implementata aceasta contributie nu va insemna o singura componenta, cu mai multe componente, sa aiba loc si informare a cetatenilor, si poate includerea in acest program a unei perioade de gratie pentru acomodare, pentru informare si sa poata da posibilitatea cetatenilor sa poata, intr-un timp mai scurt sau mai lung, sa ia o decizie cu propriul autovehicul care este mai vechi e zece ani care polueaza si in felul acesta sa le dam posibilitate sa isi achizitioneze un autovehicul nepoluant", a spus Gratiela Gavrilescu luni, la Ploiesti.Aceasta a precizat ca forma finala a acestei "contributii" va fi "pe componente" care nu vot intra toate in vigoare de la 1 ianuarie 2019, iar taxa se va aplica tuturor autovehiculelor poluante, nu doar celor mai vechi de zece ani.Intrebata care este pozitia Ministerului Mediului in ceea ce priveste autovehiculele alimentate cu motorina, Gavrilescu a spus ca o decizie in acest sens "trebui ...citeste mai departe despre " Ministrul Mediului anunta ca noua taxa pe masina se aplica tuturor autovehiculelor poluante, nu doar celor mai vechi de zece ani " pe Ziare.com