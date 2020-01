Ministrul Mediului anunta controale intr-un Bucuresti tot mai poluat. Firea putea sa acceseze 10 milioane de euro, dar n-a facut-o

Ministrul Alexe s-a aflat, luni, la Statia de monitorizare a calitatii aerului de la Cercul Militar National din Bucuresti, pentru a verifica personal calitatea aerului in Capitala. Alexe a anuntat controale saptamanale in orasele Bucuresti, Brasov si Iasi, pe teme de poluare."Aceste depasiri exista, sunt din ce in ce mai mari de la an la an. Trebuie ca toate primariile de orase mari din Romania sa isi imbunatateasca planul de masuri privind imbunatatirea calitatii aerului", le-a declarat Alexe jurnalistilor.Ministrul a mai spus ca Bucurestiul nu mai poate face nimic in acest moment, avand in vedere ca se afla in porcedura de contencios cu Comisia Europeana si ca momentan trebuie sa astepte sentinta."In situatia Bucurestiului, care este in procedura de contencios cu Comisia Europeana si nu mai putem face nimic, decat sa asteptam sentinta in momentul de fata, niciuna dintre masurile prinse in plan nu au fost implementate. Pentru ca daca am fi avut masurile implementate, am fi avut, asa cum este firesc, tinte mult mai mici decat aceste depasiri.In 2013 la aceasta statie au fost inregistrate 24 de zile cu depasiri, pentru ca in 2018 sa avem 70. De la an la an sunt tot mai mari depasirile decat ar trebui. Aceasta statie in 2 saptamani, cand vom avea statistica, sunt sanse mari ca depasirile din 2019 sa fie mai mari decat cele din 2018. De la an la an se arata cu degetul spre Ministerul Mediului ca fiind cel care ar trebui sa rezolve problema poluarii in Romania.Fals. Nu Ministerul Mediului poate controla poluarea in Romania, Ministerul Mediului prin planurile si managementul privind calitatea aerului nu face altceva decat sa aprobe niste masuri sa informeze UAT-urile (unitatile administrativ-teritoriale, n.red.) despre aceste depasiri ca ele sa ia masuri", a declarat ministrul.Ministrul Mediului mai atrage atentia ca Primaria Capitalei nu a accesat banii alocati pentru pistele de biciclete."Avem pentru Bucuresti, de mai bine de 5 ani stau in conturile Ministerului 10 milioane de euro pentru piste de biciclete. Zero lei au fost atrasi de Primaria Generala a Capitalei", a declarat Costel Alexe.Alexe a mai precizat ca pentru Bucuresti, Ias ...citeste mai departe despre " Ministrul Mediului anunta controale intr-un Bucuresti tot mai poluat. Firea putea sa acceseze 10 milioane de euro, dar n-a facut-o " pe Ziare.com