Ministrul Mediului promite ca un sfert din suprafata tarii va deveni arie protejata

"Dupa o perioada indelungata, ne bucuram foarte mult ca avem finalizat proiectul de hotarare de guvern pentru publicarea limitelor ariilor naturale protejate din Romania in format INSPIRE, la care colegii nostri din minister, o echipa de profesionisti, au lucrat trei ani de zile, pe un proiect european in valoare de 9 milioane de euro si au avut in lucru 1.574 de poligoane de verificat, de analizat, de documentat.Din cele 1.574, au fost discutii pe marginea a opt dintre ele. Vor fi urcate in consultare publica, dupa care ne dorim dezbateri publice pe acele rezervatii naturale care, sub o forma sau alta, ridica vreun interes. Munca acestor colegi a dus ca suprafata desfasurata a ariilor naturale protejate din Romania sa creasca cu 65.000 de hectare.Daca vorbim in procente, astazi suprafata ariilor protejate din Romania va creste de la 23% la 26%. Ma bucur foarte mult ca suprafetele rezervatiilor naturale si a monumentelor naturale vor creste cu 37.000 de hectare. Vorbim despre suprafete in care nu se permite niciun fel de interventie", a afirmat Alexe.Acesta a mentionat ca nu intelege de ce, "din 2015 pana astazi, niciun Guvern nu si-a dorit sau n-a facut eforturi sa promoveze acest proiect de hotarare".Conform datelor oficiale, in Romania exista 1.572 de arii naturale protejate (peste 23% din suprafata tarii), din care 1.066 de arii naturale protejate ce necesita custodie.