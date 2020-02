Ministrul Mediului: Transporturile de lemne vor fi monitorizate prin GPS, iar traseul fiecarui arbore va fi urmarit

Ministrul doreste si modificarea Codului silvic astfel ca transportul materialelor lemnoase fara documente sa devina infractiune.Costel Alexe a declarat, intr-o conferinta de presa, ca vineri va merge la Bruxelles si va avea intalniri cu comisarul de mediu, urmand sa prezinte cu acest prilej masurile care vor fi luate pentru limitarea taierilor ilegale de arbori."Vineri ma voi deplasa la Bruxelles unde voi avea intalnire tete-a-tete cu comisarul de mediu si evident ii voi spune ce ne angajam sa facem, ce am inceput in aceste trei luni de cand conducem ministerul si cum vom reusi sa limitam si sa stopam taierile ilegale din Romania", a spus ministrului Mediului.El a anuntat ca una dintre masuri va urmarirea traseului fiecarui arbore din padurile tarii."O sa facem acest lucru prin sistemul informational integrat de urmarire a materialului lemnos - SUMAL-ul. In cateva luni, pentru ca am avut discutii nenumarate si intalniri si cu conducerea STS-ului si cu echipa comuna de la Ministerul Mediului privind implementarea si operationalizarea cat mai rapida a SUMAL-ului. Pentru ca l-am gasit intr-un stadiu incipient, ne-am asumat ca pana la jumatatea anului, in iunie 2020, il vom operationa.SUMAL-ul va permite monitorizarea transporturilor de materiale lemnoase prin intermediul GPS, cu o periodicitate de pana la cinci minute, accesul in timp real la evidenta electronica a intrarilor/iesirilor de materiale lemnoase din depozite cu confirmari de primire online, fotografierea transporturilor de lemne - trei fotografii pentru fiecare transport, automatizarea calculelor referitoare la volume si cantitatile din camioane", a explicat ministrul.O alta masura anuntata de Costel Alexe o reprezinta urmarirea prin satelit a taierilor ilegale de arbori.Ministrul a spus ca in prezent transporturile sunt controlate "in orb"."Acum controlam in orb. Daca prindem pe cineva bine, daca nu, inseamna ca nu am avut noroc", a spus Alexe.Acesta a anuntat ca se pregatesc modificari importate la Codul silvic. Astfel, transportul materialelor lemnoase fara documente specifice va deveni infractiune.Ministrul Mediului a acuzat faptul ca "grupu ...citeste mai departe despre " Ministrul Mediului: Transporturile de lemne vor fi monitorizate prin GPS, iar traseul fiecarui arbore va fi urmarit " pe Ziare.com