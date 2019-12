"Este un obiectiv foarte ambitios", a declarat miercuri purtatorul de cuvant al departamentului de politici climatice, Jens Roever, dupa decizia consiliului municipal."Am primit insa un mesaj clar de la comunitatea stiintifica, potrivit careia obiectivul actual - atingerea neutralitatii climatice pana in 2050 - nu este suficient", a adaugat el, informeaza DPA.Administratia municipala intentioneaza sa implementeze masuri concrete pana la jumatatea anului 2020 pentru a atinge noul termen limita.Sintagma "neutralitate climatica" se refera la realizarea unei balante a emisiilor prin compensarea unei cantitati masurate de dioxid de carbon eliberat in atmosfera cu o cantitate echivalenta izolata sau indepartata din atmosfera.Declararea "urgentei climatice" est un gest simbolic adoptat de legiuitorii britanici si ai Uniunii Europene, dar si in diferite orase de pe Glob.Vezi si Parlamentul European a declarat "urgenta climatica" in Europa ...citeste mai departe despre " Munchen declara stare de ''urgenta climatica'' si vrea sa atinga neutralitatea pana in 2035 " pe Ziare.com