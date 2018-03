Nu, doamna Gabriela Firea, ELCEN nu e o o entitate economica muribunda: Iata ce spun cifrele

Edilul a spus de curand ca institutia pe care o conduce ar putea decide sa nu mai achizitioneze societatea, in cazul in care valoarea stabilita de evaluator pentru tranzactie va fi prea mare. Ba mai mult, a numit ELCEN "o entitate economica muribunda" si a spus ca "noi fara ei ne descurcam, ei fara noi intra in faliment".Iata declaratia completa a Gabrielei Firea, din cadrul sedintei Consiliului General, de pe 1 martie:"Sunt usor nedumerita si surprinsa de faptul ca dureaza atat de mult evaluarea pachetului de actiuni al ELCEN. Am inteles ca domnul ministru este acum extrem de energic in a finaliza procedurile de achizitie pentru evaluator - pentru ca nici macar nu era stabilit un evaluator - astfel incat intr-o perioada decenta de timp sa putem sa avem si suma evaluata de catre ELCEN, sa putem sa luam o decizie - achizitionam sau nu - deoarece nu s-a acceptat ca aceasta achizitie sa se realizeze la valoarea nominala, cum ar fi fost normal. In tara s-au dat CET -urile catre primarii cu titlu gratuit, doar noua, celor de la Bucuresti, ni s-a impus valoarea de evaluare.Chiar si asa, la valoarea de evaluare, pentru noi este imperios necesar sa stim care este aceasta suma, pentru ca, poate, dupa ce o analizam in Consiliul General, daca constatam ca este mai eficient sa nu mai preluam ELCEN, sa ii lasam, asa cum inteleg ca doresc anumiti domni de la ELCEN, sa ramana dumnealor, cu salarii mari, intr-o entitate economica muribunda, si se gandesc doar la interesul propriu, personal, si nu la interesul tuturor bucurestenilor. Noi avem back-up, dumnealor nu au. Noi fara ei ne descurcam. Ei fara noi intra in faliment, pleaca acasa".Energia termica produsa de ELCEN este vanduta clientilor finali prin retelele RADET, care este controlata de Primaria Bucuresti.Ce arata cifrele: se poate sa fii muribund si pe profit in acelasi timp?Potrivit unui comunicat postat pe site-ul societatii, ELCEN a inregistrat, in primele sase luni ale anului 2017, un profit brut operational (adica profitul inainte de dobanzi si taxe, ce defineste surplusul generat de activitatea operationala) din activitatea de producere a energiei electrice si termice in suma de 165 milioane lei, comparativ cu 90 milioane lei, cat a fost in ...citeste mai departe despre " Nu, doamna Gabriela Firea, ELCEN nu e o o entitate economica muribunda: Iata ce spun cifrele " pe Ziare.com