Nu scapam de taxa pe sticle si borcane. Ce suma am putea plati in plus pentru fiecare produs cumparat

Un proiect de ordonanta de urgenta lansat in dezbatere publica de Ministerul Mediului la inceputul lunii februarie prevedea ca romanii vor plati cate 2 lei in plus pentru fiecare produs in ambalaj reutilizabil cumparat din marile magazine. Acelasi proiect ii obliga pe comercianti sa reprimeasca ambalajele reutilizabile de la clienti si sa le returneze acestora banii, in regim de garantie.Dupa ce initial a refuzat sa ofere orice detalii referitoare la acest proiect, ministrul Mediului a anuntat, in cursul unui eveniment organizat marti, ca valoarea garantiei e exagerata."Trebuie sa avem foarte mare grija de ambalaje. Sper ca la finalul acestei saptamani sa avem o forma finala a ordonantei (ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor si a Legii nr. 249 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje - n. red.), dupa care sa o prezentam intr-un cadru amplu, asta insemnand toti factorii decidenti pe lantul de trasabilitatea a deseului.Sunt de parere ca suma de 2 lei (garantie pentru fiecare ambalaj reutilizabil - n.red) cuprinsa in ordonanta nu poate fi in jurul acestei valori. Propunerile sunt undeva in jurul a 0,5 - 0,6 lei/bucata (drept garantie - n.red.) ", a afirmat Gavrilescu.Aceasta nu a explicat, insa, nici cum ar urma sa colecteze marii comercianti ambalajele si nici cum va functiona sistemul de garantie, care le-ar permite cumparatorilor sa isi ia banii inapoi pe ambalajele reutilizabile.Gratiela Gavrilescu a mai spus, insa, ca obligand comerciantii sa colecteze deseuri nu vrea sa scoata din afaceri firmele care fac deja acest lucru, ci doar sa le trieze pe cele care fac performanta de cele neserioase.Noua taxa ar urma sa-i incurajeze pe romani sa colecteze selectivAceeasi OUG prevede tarife diferite de salubrizare, in functie de daca iti selectezi sau nu deseurile.Ministrul Mediului sustine ca adoptarea unui tarif diferentiat ar urma sa ii ajute sa economiseasca bani pe romanii care vor colecta deseurile selectiv. Gratiela Gavrilescu nu a mai explicat si ce anume va insemna acest tarif diferentiat.