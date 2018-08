Dupa ploile din urma cu o luna, mizerile aruncate pe malurile sau in apele afluentilor s-au adunat in raul Olt, iar la barajul de la Draganesti-Olt este un adevarat dezastru ecologic.In imaginile publicate pe Facebook de Meteoplus se vede dezastrul ecologic de pe Olt, de la barajul din localitatea Draganesti - Olt.Luciul apei la barajul din localitate este acoperit de tone de PET-uri, aduse cel mai probabil din amonte, de afluentii raului, in urma precipitatiilor abundente de saptamana trecuta.Dupa ce imaginile au fost publicate pe Facebook, Garda de Mediu a impus Hidroelectrica sa curete zona.Comisarul sef al Garzii de Mediu Olt, Gheorghe Neacsa, spune, insa, ca masurile impuse trebuie aplicate in termen de 45 de zile, deci termenul nu ar fi fost depasit."Cantitatea de pet-uri de la baraj este mult diminuata, fata de data trecuta, cand era o cantitate aproape dubla. Am incheiat o nota de constatare cu cei de la Hidroelectrica, pe 10 iulie, si am pus masuri pentru 40 de zile, deci inca sunt in termen. Spuneau ca din aceasta saptamana urmeaza sa aduca un utilaj mare care sa curete gunoiul", a afirmat Neacsa. ...citeste mai departe despre " O insula de PET-uri s-a format in mijlocul raului Olt: Poluarea nu a fost nici acum indepartata de Hidroelectrica " pe Ziare.com