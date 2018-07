O noua premiera in reciclarea din scolile din Romania

Comunitatea #EroiiReciclarii formata din elevii participanti din 1200 de scoli, gradinite si licee au reusit impreuna cu profesorii coordonatori sa depaseasca recordurile de colectare in unitatile de invatamant, devenind astfel adevarate repere in ceea ce priveste atitudinea si comportamentul ecologic.Performantele copiilor au fost recompensate cu 85.000 de produse comandate pe platforma online www.magazinbaterel.ro , iar scolile care au colectat cea mai mare cantitate de echipamente electrice vechi, Scoala Gimnaziala Neagra Sarului 8.236 kg si respectiv, cea mai mare cantitate de baterii uzate, Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare Galati 154 kg, vor fi premiate cu dotari in valoare de 1000 euro.Micii ecologisti s-au intrecut nu doar in colectarea efectiva a deseurilor, ci si-au pus in practica imaginatia si creativitatea prin realizarea de colaje, reportaje, scenete si piese de teatru, experimente stiintifice sau activitati de voluntariat in vederea promovarii reciclarii ca stil de viata. La inceputul lunii septembrie, echipele castigatoare formate din elevi de la clasele I-VIII de la Scoala Gimnaziala Ion I.Graure Balteni, jud.Olt, Liceul Tehnologic Cozmesti din jud.Iasi si Scoala Stefan cel Mare din Alexandria se vor relaxa intr-o binemeritata tabara la Paltinis, iar colegii mai mici de la clasa pregatitoare de la Scoala Gimnaziala nr. 4 din Sibiu vor primi cate un set de role si echipamente de protectie.", a declarat"Baterel si Lumea Non-E" este cea mai complexa campanie de educatie ecologica din Romania, fiind singurul program care imbina perfect componenta didactica cu cea aplicata, dar si latura digitala, participantii beneficiind de materiale personalizate pentru promovarea principiilor colectarii selective si reciclarii deseurilor, suporturi de curs si carti pentru copii, dar si recipiente speciale pentru colectarea bateriilor uzate si a electronicelor vechi.Mai mult decat atat, elevii au la dispozitie o platforma unica in Romania, www.magazinbaterel.ro, unde toti cei care colecteaza baterii sau acumulatorii uzati, precum si deseuri electrice si electronice, isi pot fructifica efortul prin achizitionarea de rechizite, accesorii si jocuri dintr-o gama diversa, pentru suporterii adevarati existand si o colectie de produse personalizate cu mascota campaniei. Astfel, deseul predat de elev in campanie devine o moneda de schimb utilizata in magazinul online pentru produsele atat de necesare scolarilor.Lista detaliata a castigatorilor, precum si premiile oferite, este disponibila pe www.magazinbaterel.ro , o noua editie urmand a fi lansata la jumatatea lunii septembrie.Campania "Baterel si Lumea Non-E" este un proiect national de constientizare, responsabilitate sociala si colectare selectiva, organizata inca din 2011 de Asociatia Environ in parteneriat cu Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB) si care se desfasoara sub Inaltul Patronaj al Ministerului Educatiei Nationale, cu sprijinul Ministerului Mediului si al Garzii Nationale de Mediu.