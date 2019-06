Obiectivul ''zero emisii de carbon cu efect de sera'', greu de atins in Europa. Tarile nu reusesc sa ajunga la un acord

Un text de compromis convenit de liderii europeni mentioneaza obiectivul neutralitatii nete a emisiilor de carbon in conformitate cu Acordurile de la Paris privind schimbarile climatice, dar tinta anului 2050 este mentionata doar intr-o nota de subsol. Neutralitatea neta presupune reducerea emisiilor si compensarea lor prin masuri precum captarea carbonului sau plantarea de arbori.Premierul polonez Mateusz Morawiecki declarase anterior ca tara sa va respinge planul Uniunii Europene care stabileste atingerea in anul 2050 a obiectivului "zero emisii de carbon cu efect de sera", daca nu va fi creat in paralel si un mecanism de compensare. Conform unei surse diplomatice, pozitia Poloniei a fost sprijinita de Ungaria, Republica Ceha si, intr-o masura mai mica, de Estonia.Seful executivului polonez a estimat ca Bruxelles-ul nu poate sa decida pur si simplu inasprirea obiectivelor privind emisiile de carbon si ca un mecanism de compensare a pierderilor ar trebui sa fie solutia rezonabila care sa ajute statele mai sarace ale UE sa indeplineasca aceste obiective.Mai multe state est-europene membre ale UE se bazeaza in continuare foarte mult pe combustibilii fosili si se tem ca stabilirea unor obiective prea ambitioase la capitolul emisiilor de carbon le-ar putea afecta competitivitatea economica.