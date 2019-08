Oceanele, surse de viata pe Terra, sunt pe cale sa devina cei mai mari dusmani ai omenirii

Rezervele de peste ar putea sa scada, daunele provocate de cicloane sa creasca si 280 de milioane de oameni vor fi nevoiti sa se mute in alte zone decat cele in care locuiesc acum din cauza cresterii nivelului oceanelor si marilor.Raportul, de 900 de pagini, va fi prezentat oficial de IPCC la 25 septembrie, la Monaco. Este al patrulea raport special al ONU in decurs de aproape un an. Celelalte trei, care au prezentat de asemenea date alarmante, s-au axat pe obiectivul limitarii la 1,5 grade Celsius a incalzirii climei, pe biodiversitate si pe gestionarea terenurilor si sistemul alimentar mondial.Al patrulea raport, care intruneste datele stiintifice existente si este vazut ca referinta, arata ca din cauza cresterii nivelului oceanelor, 280 de milioane de oameni ar putea fi nevoiti sa se mute in alte zone, iar aceasta este o varianta optimista, pentru situatia in care incalzirea climei va fi limitata la 2 grade C in raport cu era preindustriala.Avand in vedere marirea previzibila a frecventei cicloanelor, numeroase metropole situate in apropierea marii, dar si unele natiuni mici insulare vor fi afectate de inundatii in fiecare an incepand din 2050, chiar si conform scenariilor optimiste."Cand vedem instabilitatea politica declansata de migratii de mica amploare, ma cutremur gandindu-ma la o lume in care zeci de milioane de oameni sunt nevoiti sa isi paraseasca pamanturile inghitite de ocean", a afirmat Ben Strauss, presedinte-director al Climate Central, institut de cercetari din SUA.Raportul mai estimeaza ca 30 pana la 99 la suta din permafrost, stratul de sol inghetat teoretic tot anul, se va topi pana in anul 2100, daca emisiile de gaze cu efect de sera vor continua in ritmul actual.Permafrostul emisferei nordice va elibera, dezghetandu-se, "o bomba" de dioxid de carbon si metan, care va accelera incalzirea.Fenomenele, deja in curs, ar putea duce la diminuarea continua a rezervelor de peste, de care depind numeroase populatii pentru a se hrani. Daunele cauzate de inundatii ar putea deveni de 100 de ori sau chiar de pana la 1.000 de ori mai mari decat cele actuale, pana in 2100.Topirea ghetarilor cauzata de incalzirea climei va duce initial la un su ...citeste mai departe despre " Oceanele, surse de viata pe Terra, sunt pe cale sa devina cei mai mari dusmani ai omenirii " pe Ziare.com