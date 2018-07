Global Footprint Network mai subliniaza ca perioada in care omenirea epuizeaza resursele anuale este din ce in ce mai scurta.1 august este "data la care vom utiliza mai multi arbori, mai multa apa, mai mult sol fertil si peste decat ne poate furniza Terra pentru un an pentru a ne alimenta, gazdui si deplasa si data la care am emis mai mult dioxid de carbon decat pot absorbi oceanele si padurile", a explicat Valerie Gramond, de la World Wide Fund (WWF), partener al Global Footprint Network.In 2018, ziua in care se termina resursele generate de Pamant, "Earth Overshoot Day" (EOD), adica data cand solicitarile omenirii depasesc capacitatea de regenerare a Terrei in acel an - un concept lansat la inceputul anilor 1970 -, a venit cel mai repede, anul trecut termenul fiind pe 3 august.Fenomenul este provocat de consumul excesiv, dar si de risipa, a mai spus Valerie Gramond, care a reamintit ca, in lume, o treime din alimente sfarsesc la gunoi.Situatia difera de la tara la tara, Qatarul si Luxemburgul, state mici, cu populatie putina, avand o amprenta ecologica puternica. Daca toata lumea ar trai ca ele, "ziua depasirii" ar fi calculata undeva intre 9 si 19 februarie, spun cei de la WWF.In Vietnam, in schimb, data retinuta ar fi 21 decembrie.Cei de la WWF mai spun ca nivelul emisiilor de dioxid de carbon a crescut din nou in 2017, dupa trei ani de stabilizare.Pe site-ul dedicat acestei zile sunt prezentate diverse solutii pentru a contracara tendinta: revizuirea modului in care sunt gandite orasele, dezvoltarea si privilegierea energiei ecologice, lupta impotriva risipei alimentare si a consumului excesiv de carne, limitarea expansiunii demografice.Pe site-ul http://www.footprintcalculator.org/, oricine isi poate calcula amprenta ecologica. ...citeste mai departe despre " Omenirea va epuiza pe 1 august resursele pe care Terra i le-a furnizat pentru 2018. O treime din alimente sfarsesc la gunoi " pe Ziare.com