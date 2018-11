ONG-urile de mediu intervin in procesul Rosia Montana de la Washington: Arata cum au fost incalcate drepturile omului

Cererea, depusa pe 2 noiembrie, prezinta punctele de vedere ale comunitatii in procesul de arbitraj de la Centrul International pentru Solutionarea Disputelor legate de Investitii (International Center for the Settlement of Investment Disputes, ICSID), din cadrul Bancii Mondiale, potrivit unui comunicat transmis."In aceasta solicitare amicus curiae, echipa juridica prezinta noi date si perspective referitoare la incalcarile drepturilor omului, pe care le-au suferit membrii comunitatii care s-au opus planurilor de constructie a celei mai mari exploatari aurifere in cariera deschisa din Europa.De asemenea, solicitarea prezinta in detaliu efectele devastatoare asupra comunitatii locale pe care le-a avut proiectul minier al companiei miniere, firma canadiano-britanica Gabriel Resources. (...) In incercarea sa de relocare a comunitatii locale, compania a incalcat numeroase principii internationale de drepturile omului. Daca ar fi fost realizata, exploatarea miniera ar fi nivelat patru munti, ar fi distrus vestigii arheologice si ar fi folosit mii de tone de cianura", se arata in comunicat.Potrivit sursei citate, pentru ca nu a reusit sa deschida exploatarea miniera, compania incearca acum sa obtina suma de 4 miliarde de dolari, pe baza ISDS - mecanismul de solutionare a disputelor dintre investitor si stat - prevazut in tratatele de investitii semnate de Romania cu Canada si Marea Britanie."Atat statul, cat si compania si-au depus argumentatiile la Tribunalul ICSID, dar niciuna dintre acestea nu ia in considerare perspectiva si experienta comunitatilor locale. Solicitarea amicus curiae explica modul in care compania a incalcat legislatia din Romania si din UE si, de aceea, nu ar trebui sa fie protejata de dreptul investitiilor internationale", se precizeaza in comunicat.In numele Asociatiei Alburnus Maior din Rosia Montana, al Centrului Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu (CIDRM) si al Greenpeace Romania, solicitarea amicus curiae a fost depusa de avocati ai societatii civile de la Centrul pentru Drept International de Mediu (Center for International Environmental Law, CIEL), Client Earth si Centrul European pentru Drepturi Constitutionale si Dreptu ...citeste mai departe despre " ONG-urile de mediu intervin in procesul Rosia Montana de la Washington: Arata cum au fost incalcate drepturile omului " pe Ziare.com