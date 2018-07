ONG-urile vor contestarea la CCR si cer ajutorul UE pentru a opri Guvernul sa distruga ariile protejate

"Deja am cerut Agentiei Nationale pentru Arii Protejate sa ne precizeze daca mai suntem custozi si daca mai emitem avize. Urmatoarea notificare va fi catre Avocatul Poporului, o notificare foarte bine pusa la punct, prin care cerem sa se adreseze Curtii Constitutionale, considerand ca textul acestei ordonante de urgenta este unul neconstitutional, este vadit discriminatoriu si aduce mari prejudicii patrimoniului natural, lasand si un vid de administrare la momentul actual in sectorul ariilor protejate.Apoi vom sesiza tot ce inseamna UE. Prin Comisia de mediu a Parlamentului European, (...) UE ar trebui sa intervina atat timp cat o autoritate administreaza, controleaza si evalueaza in acelasi timp. Acesta este, clar, un motiv de pre-infringement si probabil se va ajunge si la infringement in urma discutiilor si motivelor pe care noi le vom prezenta, inclusiv a tuturor acelor argumente false din preambulul ordonantei", a anuntat, marti, vicepresedintele Ecocivica, Dan Trifu, in cadrul unei conferinte de presa sustinute alaturi de ONG-uri membre ale federatiei.Orieta Hulea, directorul WWF Romania, a subliniat ca ariile protejate nu reprezinta un obstacol in calea dezvoltarii si ca ONG-urile de mediu "au fost intotdeauna deschise in a pune pe masa" solutii care sa ajute ambele parti."Se urmareste slabirea atentiei in cazul unor proiecte care pot avea impact negativ asupra naturii. Practic custozii au incercat sa opreasca astfel de proiecte prin proceduri legale. Eliminandu-se custozii din acest context si centralizandu-se procesul de avizare exista un risc mare ca va fi o avalansa de proiecte care vor trece mult mai usor prin aceste proceduri si, in final, poate, vor scapa unele proiecte care vor genera un impact pe care nu ni-l dorim: distrugerea naturii.Au fost destul de multe cazuri de constructii de microhidrocentrale care au fost inadecvat avizate si care au fost oprite chiar in justitie. Vorbim aici chiar si de un caz mai recent, defileul Jiului, care a primit anularea autorizatiei de constructie in justitie", a spus ea.O alta masura luata fara cap, peste noapteLiviu Cioineag, director executiv al Coalitia Natura 2000, a ...citeste mai departe despre " ONG-urile vor contestarea la CCR si cer ajutorul UE pentru a opri Guvernul sa distruga ariile protejate " pe Ziare.com