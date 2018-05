ONU cere mai multi bani pentru combaterea incalzirii globale: E ca si cum stam cu o umbrela in uragan

Espinosa, fost ministru de Externe mexican, le-a spus de asemenea delegatilor din aproape 200 de state reuniti in Germania ca mai multe furtuni, secete si inundatii cauzate de emisiile de gaze cu efect de sera prevestesc "destabilizarea globala".Oficialul a indemnat la mai multe investitii pentru limitarea fenomenului incalzirii globale, prin trecerea de la combustibili fosili la energie verde, si la protejarea oamenilor de efectele din ce in ce mai grave ale fenomenelor meteo extreme."Sa incerci sa abordezi problema schimbarilor climatice la nivelul financiar actual este ca atunci cand te protejezi cu o umbrela in timpul unui uragan de categoria a cincea", a spus Espinosa in cadrul unui discurs."In momentul de fata vorbim despre milioane si miliarde de dolari cand ar trebui sa vorbim despre trilioane", a spus Espinosa, care conduce secretariatul pentru schimbarile climatice din cadrul ONU. "Impactul fenomenelor meteo extreme produce deja haos", a adaugat aceasta.Statele participante la intalnirea de la Bonn, care are loc in perioada 30 aprilie-10 mai, lucreaza la un document detaliat cu reguli referitoare la Acordul de la Paris din 2015, cu scopul de a-l implementa pana la finalul anului 2018, si trec in revista actiuni intreprinse pana acum pentru limitarea incalzirii globale.Statele in curs de dezvoltare prezente la discutii doresc garantii mai ferme referitoare la fonduri - natiunile bogate au promis sa mobilizeze, pana in 2020, 100 de miliarde pe an pentru problematica mediului, atat din fonduri publice, cat si din surse private, pentru a le ajuta sa combata incalzirea globala.Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica a estimat ca finantarea problematicii mediului pentru tarile sarace va totaliza 62 de miliarde in 2014. Tarile in curs de dezvoltare spun ca cifrele sunt exagerate."Ramane un gol imens intre ajutorul necesar si ajutorul primit", a spus Gebru Jember Endalew, liderul grupului natiunilor cel mai putin dezvoltate, intr-o declaratie.Espinosa a spus ca temperaturile medii la suprafata pamantului vor creste cu 3 grade Celsius comparativ cu perioada preindustriala, potrivit angajamentelor actuale pentru limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.Acordul de la P ...citeste mai departe despre " ONU cere mai multi bani pentru combaterea incalzirii globale: E ca si cum stam cu o umbrela in uragan " pe Ziare.com