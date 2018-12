Padurile de pe jumatate de milion de hectare pot fi taiate oricand: Vom avea nevoie de 5 miliarde de euro si 500 de ani sa le inlocuim!

"Foarte multe din padurile pe care le vedem din masina, pe marginea raurilor, pe dealuri sau in varful muntilor, in timp ce facem naveta sau calatorim nu sunt recunoscute oficial ca atare si nu sunt tratate ca fiind paduri.Chiar daca arata precum si indeplinesc functiile unei paduri (dupa criterii de definire cu recunoastere internationala), in Romania nu sunt incadrate astfel in mod oficial si prin urmare nu sunt pazite, monitorizate, ingrijite, regenerate sau dupa caz, protejate", scriu cei de la WWF intr-un comunicat remis Ziare.com.ONG-ul de mediu arata ca cel mai recent raport IFN ne spune ca tara noastra are circa 7.000.000 ha de padure la care se adauga alte aproximativ 800.000 ha cu arbori din afara padurii. Conform Institutului National de Statistica ( INS ), terenurile din fondul forestier national ocupa o suprafata de circa 6.500.000 ha. Asadar, comparand datele oferite de IFN cu cele de la INS, din cele sapte milioane de hectare de padure detinute de Romania, aproximativ 500.000 de ha de paduri nu sunt incluse efectiv in fondul forestier national.Pentru acestea nu sunt aplicabile legile silvice, adica nu sunt stabilite teluri de gospodarire iar recoltarea si valorificarea lemnului sunt lasate "la latitudinea proprietarilor" indiferent de importanta lor ecologica si de serviciile de mediu pe care le ofera.In Romania, statul recunoaste ca fiind paduri terenurile cu o suprafata de cel putin 0,25 ha, acoperite cu arbori ce ating o inaltime minima de 5 metri la maturitate, in conditii normale de vegetatie."Din punct de vedere al biodiversitatii, aceste zone adapostesc ecosisteme rare, amenintate sau periclitate si constituie zone de refugiu pentru animale. Aceste paduri sustin dezvoltarea durabila a comunitatilor locale prin serviciile de mediu oferite: imbunatatirea calitatii apei, protectia impotriva eroziunii solurilor, protectia malurilor cursurilor de apa, prevenirea si combaterea efectelor inundatiilor, protectia terenurilor agricole si combaterea desertificarii sau sechestrarea carbonului. Ele ajuta la pastrarea identitatii culturale a comunitatilor locale si mentinerea unui peisaj mozaicat specific", arata cei de la WWF Romania.Nepasarea costa enorm: 5 miliarde de euro si peste 500 ani pentru a avea padurile pe care nu le aparamONG-ul mai arata ca acestea sunt deseori vi ...citeste mai departe despre " Padurile de pe jumatate de milion de hectare pot fi taiate oricand: Vom avea nevoie de 5 miliarde de euro si 500 de ani sa le inlocuim! " pe Ziare.com