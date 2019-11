Parlamentul European a declarat ''urgenta climatica'' in Europa

Rezolutia a fost adoptata cu 429 de voturi pentru si 225 impotriva, din cele 673 de voturi exprimate in plenul PE de la Strasbourg.Au existat 19 abtineri, relateaza dpa.Europarlamentarii au cerut Comisiei Europene "sa asigure pe deplin legislatia necesara si propunerile bugetare sa fie pe deplin aliniate" cu obiectivul limitarii incalzirii globale la 1,5 grade Celsius, a scris Comitetul de mediu al legislativului pe Twitter Dictionarul Oxford defineste urgenta climatica drept "o situatie in care sunt necesare actiuni urgente pentru reducerea sau oprirea schimbarilor climatice si evitarea posibilelor daune asupra mediului rezultate din aceasta".Citeste si:Schimbarile climatice vor conduce la inundatii frecvente si topirea ghetarilorSchimbarile climatice ar putea duce la disparitia vietii pe Pamant7 argumente si dovezi despre incalzirea globala ...citeste mai departe despre " Parlamentul European a declarat ''urgenta climatica'' in Europa " pe Ziare.com