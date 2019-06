Peste 1,5 milioane de kg de plastic ajung in fiecare an din Dunare in Marea Neagra

Potrivit unui comunicat al Asociatiei, Programul se subscrie campaniei Beat Plastic Pollution lansate de UN Environment de Ziua Internationala a Mediului in anul 2018, Agendei Europene 2030 si Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabila promovate de Organizatia Natiunilor Unite (ONU).Programul cuprinde actiuni de igienizare a malurilor Dunarii, organizate in perioada 5 iunie (Ziua Internationala a Mediului) si 29 iunie (Ziua Dunarii), urmate in perioada iulie - septembrie de etapa de identificare si implementare a solutiilor de prevenire a poluarii cu plastic a apelor fluviului: dezvoltarea infrastructurii de colectare, activitati educative, de informare si de organizare comunitara, adresate copiilor, tinerilor si adultilor.Actiunile de ecologizare urmeaza a fi puse in practica de catre voluntari si membri ai comunitatilor din Tulcea, Braila, Galati, Cernavoda, Calarasi, Giurgiu, Zimnicea, Turnu Magurele, Oltenita si Drobeta-Turnu Severin, in parteneriat cu autoritatile locale si Inspectoratele Scolare Judetene.Pentru finalul anului este prevazuta evaluarea si revizuirea politicilor publice privind gestiunea deseurilor din plastic, protejarea apelor si educatia pentru mediu cu implicarea autoritatilor romane: Ministerul Mediului, Ministerul Educatiei, Departamentul de Dezvoltare Durabila, Administratia Nationala "Apele Romane", Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare 'Delta Dunarii' (INCDD).Initiatorii programului 'Cu apele curate' vizeaza colaborarea cu institutii europene si globale, precum Comisia Internationala pentru Protectia Dunarii (ICPDR), UN Water si UN Environment, in contextul in care studiile releva ca poluarea cu plastic a oceanului planetar reprezinta una dintre cele mai grave probleme de mediu la nivel global, estimarile fiind ca, pana in anul 2050, este posibil sa avem in ape mai mult plastic decat peste.Programul este derulat la initiativa Lidl Romania si MaiMultVerde, in parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Participare Publica (CeRe), One World Romania la Scoala si Asociatia pentru Relatii Comunitare (ARC) si vine in contextul in care, conform celui mai recent studiu, Dunarea transporta zilnic in Marea Neagra 4,2 tone de plastic (1.533 tone/an).Asociatia MaiMultVerde implementeaza, incepand cu anul 2008, proiecte de protectia mediului in acord cu misiunea sa de a construi o cultura a responsabilitatii si voluntariatului pentru mediu in Romania. Unul dintre domeniile prioritare de actiune il constituie combaterea poluarii cu plastic, asociatia implementand in acest sens, de-a lungul anilor, o serie de proiecte si campanii educative sub sloganuri ca 'Exista viata dupa colectare' sau 'Deseurile nu sunt gunoaie'.In cadrul actiunilor organizate de MaiMultVerde, voluntarii au colectat peste 350 tone de plastic din zone naturale (paduri, albii de rau sau trasee turistice) . Proiectele au vizat si autoritatile publice centrale sii locale, prin activitati specifice de advocacy menite sa contribuie la imbunatatirea politicilor publice in domeniu.