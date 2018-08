"Asta gasim cand venim pe plaja, a adus televizorul, l-a folosit sau nu l-a folosit cat a stat in sejur, aici l-a lasat. Strangem dupa ei gratarul, este al cuiva care probabil inca il foloseste, dar a fugit in apa cand ne-a vazut", a declarat un angajat al Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii pentru Pro TV Agentii din zona spun ca, pe langa gunoaiele lasate in urma, gratare, pungi, resturi menajere, haine, scutece de copii si chiar un televizor, turistii nu respecta conditiile de campare in zona, la 150 de metri de mare.Multi nici nu platesc permisul special, pentru ca singurul automat este la Corbu si poate fi ratat de cei care merg la Vadu.Turistii care veneau in zona acum multi ani povestesc ca totul s-a schimbat. Era "salbatic, ne intalneam cu fazani, mistreti, rate, califari, gaste, o groaza de animale pe care astazi le vezi in gradina zoological. Pentru zona este tragic ce se intampla, uitati-va in jurul dumneavoastra cat gunoi au lasat", a spus un turist.Daca in prezent amenzile pentru gunoi sunt 200 de lei, de la anul ar putea fi majorate la 2.000 de lei si chiar interzis accesul cu autoturisme pe plaje.Citeste si Mergi la plaja la Corbu? Te asteapta o experienta neplacuta ...citeste mai departe despre " Plajele Vadu si Corbu, inecate in gunoaie lasate de turisti: De la televizoare la scutece " pe Ziare.com