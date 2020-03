Poluare record in Capitala: Seful Garzii de Mediu din Bucuresti va fi schimbat. Ce a spus despre angajatii din subordine

"In momentul de fata, comisarii Garzii de Mediu din Bucuresti si din judetele vecine au o ampla campanie de control la toti operatorii economici din Bucuresti si Ilfov pe procesele de ardere si emiterea in atmosfera a unor poluanti care afecteaza calitatea aerului din Bucuresti.In urma informatiilor aparute in spatiul public si unei implicari nu tocmai eficiente a Garzii de Mediu Bucuresti in ceea ce inseamna monitorizarea problemelor de mediu cu care se confrunta Bucurestiul, am solicitat astazi comisarului general de la Garda Nationala de Mediu schimbarea din functie a comisarului sef de pe Bucuresti de la Garda de Mediu", a declarat ministrul Mediului.In prezent, comisar general al Garzii Nationale de Mediu este Marioara Gatej, numita in functie de premierul Ludovic Orban, la propunerea ministrului Alexe, in data de 20 februarie.Tot in conferinta de presa de astazi ministrul Costel Alexe a anuntat ca "suntem in plina campanie de control pe Bucuresti si Ilfov"."Asa cum am declarat si ieri la audieri (in Parlament - n.red.) vineri sau luni, cel mai probabil, vom face conferinta de presa in care vom prezenta raportul pe aceste controale plus controlul pe care il avem in desfasurare de ceva timp pe gropile de gunoi din Bucuresti si statiile de sortare, conferinta cu tema managementul deseurilor in Capitala Romaniei, sau mai exact ce ar fi trebuit sa faca autoritatile locale pentru a nu avea o slaba colectare separata si mai ales aceste probleme de mediu, in ceea ce priveste gunoaiele, ca daca erau deseuri erau la reciclare", a precizat Costel Alexe.Tot miercuri, la pranz, ministrul Mediului se va intalni cu o parte dintre petitionarii Declic care cer ca datele despre poluare sa fie transmise in timp real catre populatie."Ii voi astepta, m-am mai intalnit si cu ei si cu alte ONG-uri (...) Pe 10 martie ne vom revedea cu reprezentantii retelelor independente de senzori privind calitatea aerului si sunt convins ca vom pune bazele unui parteneriat durabil", a mai anuntat Costel Alexe.Citeste si: Protest cu masti de gaz la Ministerul Mediului.Luni, ministrul Mediului a anuntat demiteri si la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Bucuresti, explicand c ...citeste mai departe despre " Poluare record in Capitala: Seful Garzii de Mediu din Bucuresti va fi schimbat. Ce a spus despre angajatii din subordine " pe Ziare.com