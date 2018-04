Poluarea sufoca planeta: Doar 5% din populatia globului mai respira aer curat. Milioane de oameni mor anual

Un studiu realizat de Health Effects Institute (HEI) arata ca doar 5% din populatia globului mai respira aer curat. Situatia este dramatica in tarile sarace, iar prapastia dintre ele si tarile dezvoltate se adanceste de la an la an.HEI arata ca in anul 2016 6,1 milioane de oameni au murit in lume din cauza poluarii. Practic, 11% dintre decesele inregistrate in 2016 au fost cauzate de poluarea aerului. Principalele boli care sunt in stransa legatura cu calitatea slaba a aerului pe care il respiram sunt cancerul de plamani, infarctul, accidentul cerebral si afectiunile cronice ale plamanilor. Poluarea aerului e a 4-a cauza de imbolnavire la nivel mondial dupa tensiunea arteriala, alimentatia proasta si fumat.Pana acum era masurata doar poluarea industriala, insa in studiul publicat anul acesta au fost introduse in premiera si date legate de poluarea casnica, inclusiv folosirea de combustibili solizi (lemn, carbune, balegar etc.) pentru incalzire si gatit. Studiul a fost efectuat pentru anul 2016. Astfel s-a ajuns la concluzia ca in jur de 2,6 milioane de oameni au murit in 2016 doar din cauza poluarii casnice.Cifrele nu sunt doar simple interpretari, ci se bazeaza pe masuratori la sol, date colectate de la sateliti si prin alte metode de cercetare. Tarile cele mai afectate sunt cele din Orientul Mijlociu, Africa de Vest si Africa de Nord. Totodata, rata deceselor cauzate de poluare e in crestere si in tari precum India si China, unde e inregistrata si o crestere mare populatiei.Tarile unde aerul este cel mai putin poluat sunt Canada, Australia, Finlanda, Suedia si Islanda.In Romania in 2016 0,145% din populatie folosea combustibili solizi. Ca si comparatie, in Finlanda procentul era de 0,005%, iar in Canada de 0,001%.Romania se afla pe lista de state din UE vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului.La inceputul acestui an, la Bruxelles a avut loc o reuniune a ministrilor mediului din 9 state vizate (Romania, Cehia, Franta, Germania, Italia, Marea Britanie, Slovacia, Spania si Ungaria), Comisia Europeana anuntand ca ia in considerare sa sesizeze Curtea de Justitie a UE daca nu sunt luate masuri.Dupa acest avertisment, Ministerul ...citeste mai departe despre " Poluarea sufoca planeta: Doar 5% din populatia globului mai respira aer curat. Milioane de oameni mor anual " pe Ziare.com