Prea mult plastic: UE obliga statele membre sa asigure apa potabila

De asemenea, statele membre ar putea avea datoria de a incuraja restaurantele sa le ofere gratis clientilor apa de la robinet.Milioane de europeni, dar mai ales membrii minoritatilor dezavantajate - cum ar fi romii din Europa de Est - nu au in prezent acces la apa potabila. Acestia nu au alta solutie decat sa foloseasc sticle de plastic pentru a transporta apa. Probleme de acest fel sunt si in Romania, dupa cum au constat autoritatile europene.Neajunsuri s-au constatat insa si in statele dezvoltate. O analiza a Comisiei Europene a demonstrat ca pana si in tari in care oamenii au acces la apa potabila in spatiile publice, tot se folosesc in exces sticlele de plastic, sustine The Guardian.Vice-presedintele Comisiei Europene Frans Timmermans va anunta joi, 1 februarie, noile modificari ale directivei privinda apa potabila.Conform noilor reguli, statele membre vor trebui sa demonstreze ca maresc numarul surselor de apa potabila disponibile in locuri publice. De asemenea, vor trebui sa faca dovada ca le-au oferit cetatenilor informatii cu privire la calitatea apei potabile.Romania, ca stat membru al UE, va trebui sa tina seama de obligatiile impuse prin directiva de UE.Se va actiona cu prioritate pentru a-i ajuta pe oamenii care nu au acces la surse de apa potabila si se vor lua masuri pentru combaterea mai multor boli transmise pe calea apei. Spre exemplu, se vor monitoriza noi parametri, printre care nivelurile bacteriei Legionella si ale cloratului in apa. Prin noile masuri, Comisia Europena considera ca va reusi sa scada riscurile asociate cu bautul apei de la 4% la 1%.