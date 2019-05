Luni dimineata, compania britanica de utilitati National Grid a anuntat ca au trecut mai mult de 122 de ore de cand Marea Britanie a folosit ultima oara carbunele, considerat unul dintre factorii cu cea mai mare contributie la incalzirea globala, doborand astfel recordul stabilit luna trecuta, relateaza The Independent.Este cea mai lunga perioada in care aceasta tara a reusit sa-si asigure necesarul de energie electrica fara sa apeleze la acest tip de combustibil fosil de cand prima centrala electrica pe baza de carbune din lume destinata alimentarii populatiei a fost deschisa in Londra in 1882.In total, Marea Britanie a acumulat deja mai mult de 1.000 de ore in care nu a utilizat energie pe baza de carbune in acest an, cand se preconizeaza ca va dobori toate recordurile precedente."Pe masura ce tot mai multa energie din surse regenerabile intra in sistemul nostru, weekenduri ca acesta vor parea din ce in ce mai mult ca fiind noul normal", a declarat un purtator de cuvant al National Grid.Compania este increzatoare ca pana in 2025 reteaua electrica a tarii va functiona cu zero emisii de carbon.Expertii atrag totusi atentia ca mare parte din energia generata de carbune a fost inlocuita cu cea pe baza de gaz, care, desi are un impact mai putin nociv, este tot un combustibil fosil.C.S. ...citeste mai departe despre " Premiera in Marea Britanie, care in urma cu un secol inaugura prima centrala pe carbune din lume " pe Ziare.com