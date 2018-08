Premiera istorica si inspaimantatoare in zona arctica: Cel mai batran si mai gros ghetar s-a rupt

Acest fenomen - nemaiintalnit pana acum - a aparut de doua ori in acest an, din cauza vanturilor calde si a schimbarilor climatice cauzate de valurile de caldura din emisfera nordica. Un meteorolog a catalogat ruperea ghetarului drept "inspaimantatoare", potrivit The Guardian.Marea de pe coasta nordica a Groenlandei este, in mod normal, atat de inghetata incat pana in prezent a fost numita "ultima zona de gheata permanenta", deoarece se presupunea ca aceasta ar fi ultima zona din Nord care va rezista efectelor unei planete mai calde.Insa temperaturile anormale din luna februarie si august au vulnerabilizat gheata in fata vanturilor calde, care au impins-o departe de coasta."Aproape toata gheata din nordul Groenlandei este sparta si, prin urmare, mai mobila. Apele deschise ale coastei de nord reprezinta ceva neobisnuit. Deseori, aceasta zona a fost considerata 'ultima zona de gheata', insa judecand dupa evenimentele din ultima saptamana, ultima astfel de zona s-ar putea afla in Vest", a declarat Ruth Mottram de la Institutul danez de Meteorologie."Gheata din acea zona nu are unde sa se deplaseze, astfel ca se aduna. In medie, gheata are o grosime de 4 metri si se poate strange in crestaturi de 20 de metri sau chiar mai mult. Atat de groasa si compacta, evident ca nu se misca prea usor.Totusi, nu a fost cazul si in aceasta iarna (februarie si martie) sau acum. Gheata este miscata departe de coasta, de vanturile calde", a explicat si Walt Meier, cercetator la Centrul national de date despre zapada si gheata din SUA.Citeste si:Avertismentul oamenilor de stiinta: Pamantul va deveni o sera! Cat mai avem pana atunciSchimbarile climatice sunt de vina pentru canicula din EuropaRecord de caldura in Arctica. Renii au invadat tunelurile rutiere din NorvegiaCe e cu vremea asta nebuna? Pentru prima data, am reusit sa influentam pana si schimbarea anotimpurilorUn studiu alarmant dezvaluie ca ritmul de topire a Antarcticii s-a triplat in ultimii cinci aniTot mai negi incalzirea globala? Uite dovada oferita de NASA - 140 de ani in 36 de secunde (Video)Un cercetator NASA avertiza in urma cu 30 de ani lumea cu privire la incalzirea globala. Ce spune astaziONU: Ultimii trei ani au fost cei mai "fierbinti" din istorie, iar vremea extrema continua in 2018 ...citeste mai departe despre " Premiera istorica si inspaimantatoare in zona arctica: Cel mai batran si mai gros ghetar s-a rupt " pe Ziare.com