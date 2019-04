Aceasta este concluzia unei analize realizata de grupul de cercetari Transport & Environment din Bruxelles, pe baza datelor UE referitoare la emisiile de dioxid de carbon. Potrivit acestui grup, emisiile de dioxid de carbon ale Ryanair au crescut anul trecut cu 6,9%, transmite Bloomberg.Rezultatul scoate in evidenta contributia industriei aeriene la emisiile de gaze cu efect de sera care afecteaza atmosfera. Poluarea provocata de companiile aeriene a crescut cu circa doua treimi din 2005 si, potrivit estimarilor, va continua sa creasca, deoarece calatoriile cu avionul au devenit mai accesibile din punct de vedere financiar. Aceasta tendinta va face ca sectorul transporturilor aeriene sa devina in decurs de trei decenii cel mai mare emitent unic de dioxid de carbon.Alte industrii reusesc sa reduca emisiile de substante daunatoare. Anul trecut, sistemul de tranzactionare a emisiilor poluatoare a consemnat o scadere de 3,8% a gazelor cu efect de sera, in conditiile in care state precum Germania si Marea Britanie renunta la centralele pe baza de carbune pentru a reduce emisiile.Ryanair s-a plasat pe locul al noualea in top 10 mari poluatori din Europa. Celelalte pozitii au fost ocupate de companii de utilitati care genereaza electricitate folosind carbune, cel mai poluator carburant fosil. ...citeste mai departe despre " Prima companie aeriana care a devenit unul dintre cei mai mari 10 poluatori din Europa " pe Ziare.com