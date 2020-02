Primaria Capitalei a fost data in judecata pentru calitatea aerului din Bucuresti

Conform legislatiei in vigoare, Primaria Capitalei este responsabila de pregatirea si adoptarea planurilor de calitate a aerului pentru regiunea capitalei.Ecopolis ataca in justitie o serie de prevederi ale Planului Integrat privind Calitatea Aerului (PICA), elaborat de primarie in scopul combaterii poluarii aerului, se arata intr-un comunicat postat pe platforma aerlive.ro, care afiseaza datele primite de la senzorii independenti din Bucuresti.Ecopolis sustine ca aproape toate masurile propuse in PICA nu respecta cerintele legale de a fi cuantificabile si eficiente in solutionarea problemelor specifice.Masurile sunt atat de evazive incat este imposibil de a le fi evaluat impactul, continutul Planului nu isi atinge obiectivul, iar Primaria trebuie sa imbunatateasca PICA pentru a indeplini cerintele legale prevazute in Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator - care transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa.Anexele Directivei stabilesc nivelurile maxime ale anumitor poluanti. Limitele pentru PM10 si NO2 au intrat in vigoare in 2005 si 2010, respectiv, dar au fost apoi depasite in mod constant in Romania. In ciuda acestui fapt, Guvernul Roman si autoritatile locale nu au reusit sa adopte masuri adecvate pentru protejarea sanatatii cetatenilor. Depasirile se inregistreaza la particule (PM10 si PM2,5) si dioxid de azot (NO2), ambele fiind daunatoare sanatatii umane.In acest sens, Comisia Europeana a pornit o actiune de infringement impotriva Romaniei.Cea mai grava poluare a aerului pe termen lung este cauzata de particulele de praf in suspensie, PM10 (particule discrete cu diametrul de 10 microni). Cele mai multe emisii de PM10 se inregistreaza in regiunea Bucurestiului - una dintre cele mai poluate zone din Uniunea Europeana."Statul Roman are obligatia de a-si proteja cetatenii. Aceasta obligatie a fost incalcata de Primaria Generala a Bucurestiului, iar locuitorii orasului sufera consecintele provocate de calitatea proasta a aerului pe care il respiram. Pentru informarea corecta si independenta cu privire la nivelul d ...citeste mai departe despre " Primaria Capitalei a fost data in judecata pentru calitatea aerului din Bucuresti " pe Ziare.com