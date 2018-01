Majorarea tarifului s-a decis prin hotarare de Consiliu Local, care a intrat in vigoare in 1 ianuarie 2018.Potrivit hotararii, taxa de salubrizare este 12 lei pe luna pentru fiecare persoana fizica, inclusiv minori si de 80 de lei pe luna pentru persoanele juridice si pentru persoanele fizice cu profesii liberale, persoanele fizice autorizate, intreprinderile familiale si inreprinderile individuale.Termenele de plata sunt 31 martie si 30 septembrie, inclusiv, iar in cazul achitarii integrale a acestei taxe inainte de 31 martie, se vor acorda reduceri de 20 la suta pentru persoanele fizice, 40 la suta pentru persoanele juridice si 60 la suta pentru persoanele fizice cu profesii liberale, si persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.Pentru un imobil cu o suprafata totala ocupata la sol mai mare de 2.000 de metri patrati, se va achita in plus o taxa de 40 lei pentru fiecare metru cub de deseuri ce depaseste cantitatea de 1 metru cub lunar.Primaria Sectorului 4 a renuntat, incepand din 10 aprilie 2017, la contractul cu REBU. Taxa lunara de salubrizare pentru persoanele fizice a devenit, tot atunci, 5,03 lei printr-o hotarare de Consiliu Local, care prevedea si ca activitatea de preluare a gunoiului va fi prestata de o firma a primariei, SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA.Citeste si:Problema gunoiului in Bucuresti: Primarul care s-a apucat sa ameninte cetatenii, inainte sa se asigure ca si-a facut el treabaFirea vrea mai multe locuri unde sa arda gunoiul in Bucuresti. Auditor de mediu: Daca bagam si deseuri in ciuperca de praf, e nenorocire!Iata cat de greu se descompune gunoiul pe care il arunci pe strada ...citeste mai departe despre " Primariile deja cresc taxele. Bucurestenii din Sectorul 4 vor plati mai mult decat dublu pentru gunoi " pe Ziare.com