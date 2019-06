Containerele sunt conectate la internet si transmit informatii despre continut, in timp real, operatorului de salubritate. Cand capacitatea pubelei ajunge la 90%, firma de salubritate este instiintata ca trebuie sa goleasca pubela."Incepand de astazi, in Cluj-Napoca, implementam pentru prima oara in Romania un sistem inteligent de colectare selectiva a deseurilor. Ce inseamna asta? Ca vom trece la o etapa noua in care vom invita cetatenii sa colecteze separat plasticul si hartia in locurile aglomerate din oras, prin aceste dispozitive inteligente, cu panouri solare, activare cu piciorul si compactare interna a plasticului sau a hartiei.Ce inseamna asta? Se pot depune cantitati mari de plastic sau hartie, pentru ca ele se compacteaza pe masura ce sunt introduse plasticul si hartia in ele.Sistemul este dotat cu senzori, astfel incat firma de salubritate este informata cand e plina, iar la noi la primarie avem o platforma digitala pe care putem urmari exact, in timp real, stadiul de umplere a containerului", a explicat, joi, primarul Clujului, Emil Boc , intr-un video publicat pe contul sau de Facebook In plus, aceste pubele sunt dotate si cu scrumiere in care fumatorii isi pot arunca chistoacele.Locatiile in care pot fi gasite containerele inteligente:- Strada Memorandumului- Strada George Cosbuc, in zona Salii Polivalente- Piata Lucian Blaga, langa Casa de Cultura a Studentilor- Piata Unirii, la trecerea de pietoni cu Strada Eroilor- Strada Regele Ferdinand- Strada Splaiul Independentei- Baza Sportiva Gheorgheni- Strada Observatorului.Boc a mai explicat ca sistemul are si o platforma care poate fi descarcata pe telefon, unde oricine poate urmari gradul de umplere a pubelei - "50%, 70%, 80%, cat s-a compactat, cand a fost ridicata ultima oara", a mai precizat primarul.Acest proiect a fost votat de clujeni in cadrul procesului de Bugetare participativa 2017. ...citeste mai departe despre " Primul oras din Romania in care deseurile vor fi colectate inteligent (Video) " pe Ziare.com