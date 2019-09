Programul ''Casa Verde'' s-a impotmolit: Este verificata legalitatea inscrierilor in aplicatia informatica

"In urma acestor verificari, in data de 16 septembrie 2019, au fost sesizate organele abilitate pentru a se pronunta cu privire la legalitatea inscrierilor in aplicatia informatica. Data fiind importanta programului din punct de vedere al politicilor de protectie a mediului si interesul major manifestat de cetateni, Administratia Fondului pentru Mediu depune toate eforturile pentru redeschiderea si continuarea programului de finantare in cel mai scurt timp", se arata intr-un comunicat remis joi AGERPRES.Programul National "Casa Verde Fotovoltaice" prevede instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala.Bugetul alocat acestui program este de 656 de milioane de lei, din care 536 de milioane de lei prin Programul Operational Regional (POR) si 120 de milioane de lei, de la AFM.Scopul programului il reprezinta cresterea eficientei energetice, imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica necesara consumului propriu si livrarea surplusului in sistemul energetic national, precizeaza AFM.Dosarele de finantare pentru noul program se depun exclusiv electronic.Finantarea se acorda in procent de pana la 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, in limita sumei de 20.000 lei. Suma finantata de AFM se scade de catre instalatorul validat din valoarea totala a facturii, iar diferenta se suporta de catre beneficiarul final, din surse financiare proprii.Administratia Fondului pentru Mediu a publicat, pe site-ul institutiei, lista instalatorilor validati in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala.