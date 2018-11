Programul "Prima lumina", discutat in Parlament: Conditiile ca sa primesti 7.000 de lei de la stat

Propunerea legislativa se adreseaza exclusiv gospodariilor care nu benefiaza de energie electrica.Voucherele de lumina pot fi utilizate pentru achizitionarea urmatoarelor solutii tehnice: panouri fotovoltaice si accesorii (acumulatori, regulator solar, invertor); echipamente pentru producere energiei hidroelectrice; mori de vant; conectarea la reteaua electrica de distributie publica, precum pentru alte surse de energie regenerabila disponibile.Potrivit legii, bonurile valorice pentru racordarea la o sursa de energie electrica nu sunt incluse in veniturile de natura salariala, nu sunt impozabile si nu se iau in calcul la stabilirea unor obligatii legale de intretinere si nici la stabilirea veniturilor in baza carora se acorda beneficii de asistenta sociala sau alte prestatii sociale."In scopul imbunatatirii gradului de acces a gospodariilor izolate si a consumatorilor vulnerabili la reteaua de energie electrica sau la alte surse de energie electrica se instituie Programul National > ", potrivit proiectului de lege.Propunerea legislativa prevede acordarea gratuita, de la stat, a unui singur "voucher de lumina" in valoare de 7.000 de lei, care poate fi folosit pentru "a acoperi costurile echipamentelor si costurile auxiliare de transport si instalare". in vederea racordarii unei gospodarii la o sursa de energie electrica.Voucherele de lumina au perioada de valabilitate de 24 de luni de la data emiterii. In cazul in care solutia tehnica aleasa are un cost total mai mic decat valoarea voucherului, diferenta in bani nu se restituie beneficiarului. In cazul in care costul solutiei tehnice este mai mare decat valoarea voucherului, beneficiarul va suporta diferenta de bani.Voucherul de lumina este nominal si se acorda unui singur membru a gospodariei, pentru conectarea la energie electrica a gospodariei din care face parte. Pentru o gospodarie eligibila se acorda un singur voucher de lumina.Conditii de acordare a voucherelor de luminaAstfel, voucherele de lumina sunt acordate pentru conectarea la o sursa de energie electrica a locuintelor in care domiciliaza beneficiarii. Pot beneficia de un voucher de lumina persoanele cu capacitate deplina de exercitiu, care au domiciliul stabil p ...citeste mai departe despre " Programul "Prima lumina", discutat in Parlament: Conditiile ca sa primesti 7.000 de lei de la stat " pe Ziare.com