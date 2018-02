"Proiectul interzice, incepand cu data de 1 iulie 2018, introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner. De asemenea, incepand cu 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner. Pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire fara maner nu fac obiectul interzicerii comercializarii sau introducerii pe piata nationala", se arata in raportul proiectului de lege.Pe 17 ianurie 2018, Bruxelles-ul a lansat o strategie menita sa schimbe mentalitatile europene si care va duce la modernizarea liniilor de productie si colectare, printr-o investitie de 350 milioane de euro in cercetare. Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a comentat decizia subliniind ca "o sticla de plastic e produsa in 5 secunde si folosita timp de 5 minute, dar e nevoie de 500 de ani pentru dezintegrarea ei"."Daca nu facem nimic in privinta asta, in 50 de ani vom avea mai mult plastic decat pesti in oceane (...) Daca si copiii ar sti ce efecte are folosirea unei singure sticle de plastic din care beau apa sau orice altceva, ar putea sa se gandeasca mai bine si sa foloseasca in schimb ambalaje din carton", a declarat atunci Frans Timmermans, citat de The Guardian.UE isi propune ca 55% din totalul ambalajelor de plastic sa devina reciclabile pana in 2030. In fiecare an, Europa genereaza 25 de milioane de tone de deseuri din plastic, insa mai putin de 30% din aceasta cantitate este colectata pentru reciclare.Citeste si:Uniunea Europeana declara razboi deseurilor din plastic: Ce masuri vrea sa iaPoluarea e la cote alarmante: 50 de kilograme de plastic ajung in fiecare secunda in oceane doar din rauri si fluviiCea mai dura lege impotriva pungilor de plastic: Amenda de 40.000 de dolari sau ani de inchisoare ...citeste mai departe despre " Pungile din plastic subtire, cu maner, vor fi interzise in Romania " pe Ziare.com