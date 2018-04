Raul Mures, poluat cu o tona de ulei. Poluatorul nu a anuntat incidentul

Desi incidentul se pare ca avut loc intre orele 11,00 si 12,00, Termocentrala Iernut nu a anuntat evenimentul, acesta fiind semnalat de un pescar la Dispeceratul 112, dupa ce a vazut pete mari de ulei pe raul Mures, iar echipele de la Apele Romane au ajuns la Iernut dupa ora 13,30."La Termocentrala Iernut s-a fisurat bazinul unui transformator de ulei si pe canalul de evacuare s-a infiltrat o cantitate relativ mare de ulei si a intrat in raul Mures. Conform procedurilor, am sistat evacuarea termocentralei si, din pacate, din cauza debitului mare al raului Mures, cam 180 metri cubi pe secunda, viteza de dispersie si de deplasare a fost foarte mare. In timp ce noi luam probele de la fata locului, pata de ulei a ajuns la Ludus. Ne-am speriat si noi ca e mai mare cantitatea, dar se pare ca e sub o tona", a aratat Bratanovici.El a precizat ca actioneaza doua echipe, una la Ludus-Gheja si alta in judetul Alba, la Teius, insa viteza apei este foarte mare si barajele absorbante trebuie ancorate bine."Probabil cei de la termocentrala nu si-au dat nici ei seama, daca ar fi anuntat din timp, puteam face protectia cu aceste baraje absorbante pe canalul lor de evacuare, unde sectiunea e foarte mica si putem interveni foarte rapid. Am fi putut interveni mult mai eficient daca ar fi anuntat. Exista o procedura in care neanuntarea este contraventie. Noi am luat ca prima masura sistarea captarilor de apa din aval", a spus Bratanovici.Acesta spera ca petele de ulei se vor dispersa in mod natural in cateva ore.Prefectul judetului Mures, Lucian Goga, a declarat pentru AGERPRES ca a aflat de incidentul de vineri, de la Termocentrala Iernut, abia la ora 18,00, dar nu a mai convocat Comandamentul pentru Situatii de Urgenta, intrucat la fata locului se aflau deja institutiile responsabile, Garda Nationala de Mediu, Apele Romane si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures."Am luat legatura cu colegul din Alba si dansii s-au deplasat la fata locului. Avem doua barci, intentionam sa punem niste diguri absorbante, ca sa oprim acele pete de ulei care au fost scapate accidental de la Termocentrala Iernut. Unitatea a fost ...citeste mai departe despre " Raul Mures, poluat cu o tona de ulei. Poluatorul nu a anuntat incidentul " pe Ziare.com