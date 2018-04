Reactorul 1 de la Cernavoda va fi modernizat cu 1,5 miliarde de dolari, pentru a mai functiona inca 30 de ani

Intrebat daca exista un plan de retehnologizare a reactorului 1, Cosmin Ghita a raspuns afirmativ, precizand ca aceasta operatiune va prelungi cu 30 de ani durata de viata a reactorului."Am aprobat in AGA, la finalul lui septembrie (2017 - n. r.) demararea acestui proiect. E clar ca din punct de vedere economic proiectul are foarte multa logica. Practic, cu jumatate din costul unui reactor putem prelungi durata de viata a reactorului 1 cu 30 de ani.Aceasta perspectiva de a mai prelungi cu inca 30 de ani durata de viata a unui reactor la un returner ascent dublu atrage foarte multi investitori. Conform strategiei adoptate in AGA, ne uitam la o inchidere a reactorului intre decembrie 2026 si decembrie 2028.a orice operatiune de retehnologizare, aceasta se planifica in mai multi ani si are mai multe etape. Noi, momentan, suntem programati pentru finele etapei I, care inseamna studiu de fezabilitate, planificare initiala si dezvoltarea strategiilor de contactare si finantare", a spus Ghita.In ceea ce priveste sursele de finantare pentru realizarea acestui proiect, seful Nuclearelectrica a mentionat ca sunt luate in calcul diferite instrumente de finantare, incepand cu creditarea, pana la o emisiune de obligatiuni." (...) evaluam toate optiunile si in mod cert vrem sa beneficiem de faptul ca suntem o companie listata in conturarea strategiei noastre de finantare. Daca face sens la momentul respectiv, vorbim de faza aceasta I de planificare, care se va termina in 2021, deci mai sunt trei ani, vom lua in considerare diverse instrumente de finantare, fie ca vorbim de creditare, ca vorbim de emisiune de obligatiuni, acestea sunt optiuni pe care le avem pe masa si le evaluam in functie de fluctuatia si apetitul pietei pentru astfel de proiecte", a explicat el.Cosmin Ghita a facut referire si la unitatile 3 si 4 de la Cernavoda, spunand ca negocierile cu partenerii chinezi sunt inca in curs."Suntem in negocieri cu partenerii chinezi in vederea definitizarii si parafarii contului investitorilor. Operam in baza unui mandat de negociere ...citeste mai departe despre " Reactorul 1 de la Cernavoda va fi modernizat cu 1,5 miliarde de dolari, pentru a mai functiona inca 30 de ani " pe Ziare.com