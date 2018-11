Restaurantele KFC, Pizza Hut si Taco Bell din Romania renunta la paiele din plastic

Procesul va incepe in unitatile KFC, iar pana la finalul anului 2019, toate paiele din plastic din restaurantele detinute de Sphera vor fi inlocuite."Plasticul de unica folosinta reprezinta una dintre cauzele majore care genereaza deseuri in oceane, iar paiele din plastic ocupa un loc fruntas in aceasta categorie. Datele publice ne spun ca, in fiecare minut, o tona de articole din plastic de unica folosinta ajunge in oceane.Pentru a conduce la solutionarea acestei probleme, Parlamentul European a votat, recent, interzicerea obiectelor din plastic, inclusiv a paielor. In ultima perioada, Sphera a investigat aceasta initiativa, iar compania a realizat si adoptat, intern, planul pentru eliminarea paielor din plastic din toate restaurantele pe care le opereaza in Romania, incepand cu aprilie 2019", se arata intr-un comunicat al Sphera Franchise Group.Citeste si Obiectele din plastic de unica folosinta, interzise in UE din 2021: De la tacamuri si farfurii, la betisoarele pentru urechiDe asemenea, Sphera urmareste inlocuirea paielor din plastic si in Moldova, in vara anului 2019, urmand sa demareze proiectul impreuna cu Yum! Brands Inc. si in Italia, o piata cu francizori multipli, astfel incat sa ajunga la uniformizare.Se trece la paie de hartie"Aceasta schimbare presupune o investitie semnificativa prin care se asigura faptul ca viitoarele paie din hartie sunt produse din paduri administrate in mod sustenabil.Compania isi propune sa actioneze ca un cetatean responsabil si sa vina in sprijinul societatii pentru adresarea problemelor de mediu, in general, iar in acest caz, specific, sa contribuie la limitarea impactului pe care il are plasticul de unica folosinta in contamintarea oceanelor", spun reprezentantii companiei.Sphera colaboreaza cu producatori si furnizori care au fost alesi in baza unor certificari emise de Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC) si Forest Stewardship Council (FSC) . PEFC este principala organizatie de certificare forestiera din lume, responsabila de garantarea trasabilitatii si originii durabile a materiei prime forestiere utilizate in procesul de fabricare.Toate aceste produse sunt marcate cu simbolul PEFC, iar consumatorii pot identif ...citeste mai departe despre " Restaurantele KFC, Pizza Hut si Taco Bell din Romania renunta la paiele din plastic " pe Ziare.com