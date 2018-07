Astfel, tara noastra are al saselea cel mai mare nivel al oxizilor de sulf din Uniunea Europeana, dupa Polonia, Marea Britanie, Spania, Franta si Germania, relateaza agentia Mediafax.Tot pe locul sase, in urma acelorasi tari, se afla Romania si in ce priveste emisiile de amoniu.La capitolul emisii de oxizi de nitrogen, Romania este pe locul 11 in Uniunea Europeana, la fel si la nivelul de poluare cu plumb.In acelasi timp, suntem pe locul trei la poluarea cu dioxid de sulf, pe sase le monoxid de carbon, pe sapte la poluare cu pulberi in suspensie si cadmium si pe nou la nivelul poluarii cu mercur.Citeste si:Dupa ce a dat Romania in judecata pentru aerul poluat din Bucuresti, CE ne ameninta cu instanta si pentru apeRomania e data in judecata pentru poluare, dar ministrul Mediului vrea studii exacte despre emisii ca sa vada ce face cu taxa autoRomania, trimisa la Curtea de Justitie a UE din cauza poluarii aerului ...citeste mai departe despre " Romania e una dintre tarile europene care polueaza cel mai mult - suntem fruntasi in toate topurile " pe Ziare.com