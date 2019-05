Miercuri, cand mare parte din tara s-a aflat sub cod galben de vant, peste o treime din toata energia a fost produsa de astfel de centrale, conform ProTv.Astfel, energia obtinuta intr-o singura ora de la turbine a fost suficienta pentru a alimenta 4 milioane de gospodarii. Asta inseamna aproximativ 50% dintre gospodariile din Romania.Productia a fost mai mare decat consumul, astfel ca Romania a exportat excedentul catre tarile vecine.Amintim ca 18 judete si municipiul Bucuresti s-au aflat, miercuri, sub o avertizare cod galben de vant puternic.Rafalele au atins frecvent 55 - 65 de kilometri la ora, iar temporar viteza vantului a ajuns si la 75 de kilometri la ora.De altfel, cea mai mare parte a tarii a fost sub incidenta unei informari meteorolgice de instabilitate atmosferica accentuata, cu averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina.Vezi si Vreme extrema in Romania: Autobuz rasturnat de vant langa A2. Vijelia avea 90 km la ora si arata ca o tornada! ...citeste mai departe despre " Romania exporta energia eoliana produsa in urma vantului puternic din ultimele zile " pe Ziare.com