Romania, peste media UE in ceea ce priveste ponderea taxelor de mediu in veniturile totale din taxe

Veniturile din taxe de mediu ale celor 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au ridicat la 324,6 miliarde de euro in 2018, ceea ce reprezinta o crestere de 3% in termeni nominali fata de anul 2017 si cu 49% fata de 2002. Taxele pe energie au fost responsabile pentru cea mai mare parte (77,7%) din veniturile din taxele de mediu ale UE in 2018, urmate de taxele pe transport (19,1%) si taxele pe poluare si resurse (3,3%).La nivelul Uniunii Europene, taxele de mediu au avut in 2018 o pondere de 6% in veniturile totale din taxe si contributii sociale. Romania se situeaza din acest punct de vedere deasupra mediei europene, ponderea taxelor de mediu in totalul veniturilor statului din taxe si contributii sociale fiind de 7,95%. Doar in 10 state membre UE ponderea taxelor de mediu in totalul veniturilor statului este mai mare decat in Romania.Contributia taxelor de mediu la veniturile totale din taxe si contributii sociale variaza semnificativ in randul statelor membre. Tarile unde in anul 2018 taxele de mediu aveau cea mai mare pondere au fost: Letonia (10,9%), Bulgaria (9,8%), Grecia (9,5%), Slovenia (9,4%) si Croatia (9,3%).La polul opus, tarile membre unde taxele de mediu aveau cea mai mica pondere in totalul veniturilor statului din taxe si contributii sociale au fost: Luxemburg, (4,4%), Germania (4,5%) si Suedia (4,8%).