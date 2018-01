La nivelul Uniunii Europene, cantitatea medie de deseuri municipale generata a fost de 480 kilograme pe cap de locuitor, in scadere cu 9% comparativ cu varful de 527 kilograme pe cap de locuitor inregistrat in 2002, dar comparabila cu nivelul de 483 kilograme inregistrat 2015.In 2016, tarile membre UE care au generat cele mai mici cantitati de deseuri, in afara de Romania, au fost: Polonia (307 kilograme pe cap de locuitor), Cehia (339 de kilograme pe cap de locuitor) si Slovacia (348 de kilograme pe cap de locuitor).La polul opus s-au aflat Danemarca (777 de kilograme pe cap de locuitor), Malta (647 de kilograme pe cap de locuitor), Cipru (640 de kilograme pe cap de locuitor), Germania (626 de kilograme pe cap de locuitor) si Luxemburg (614 de kilograme pe cap de locuitor).De asemenea, datele Eurostat arata ca, in 2016, la nivelul UE, 30% din deseurile municipale au fost reciclate, alte 30% au fost depozitate in gropile de gunoi, in vreme ce 27% au fost incinerate si 17% au fost transformate in compost.In medie, la nivel european, peste doua treimi dintre deseuri au fost fie compostate, fie reciclate. Mai mult de jumatate dintre deseuri au fost reciclate si compostate in: Germania (66%), Austria (59%), Belgia (54%), Olanda (53%) si Italia (51%).Citeste si:Guvernul suspenda taxa de depozitare a deseurilor. Ministrul Mediului spune ca Romania nu e pregatita pentru eaFirea vrea mai multe locuri unde sa arda gunoiul in Bucuresti. Auditor de mediu: Daca bagam si deseuri in ciuperca de praf, e nenorocire! ...citeste mai departe despre " Romania produce cel mai putin gunoi dintre toate statele membre UE " pe Ziare.com