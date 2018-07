Romsilva contrazice autoritatile americane care au spus ca Schweighofer ne taie padurile protejate: Nu stiu nici silvicultura, nici legislatia din Romania

EIA spunea ca in ultimele 18 luni furnizorii de lemn au transportat peste 35.000 de metri cubi de lemn provenit din doua parcuri nationale."Lemnul rezultat din lucrari silvice din zonele de conservare durabila a parcurilor nationale sau naturale are o provenienta legala, lucrarile silvice fiind in concordanta cu legislatia privind ariile naturale protejate, planurile de management si amenajamentele silvice, toate elaborate de specialisti in arii protejate si silvicultura, aprobate de autoritati", spune Romsilva.Regia atrage atentia ca solicitarea EIA de a fi oprite lucrarile silvice in zonele de conservare durabila a parcurilor nationale nu are nicio baza legala si nu se bazeaza pe niciun studiu. Romsilva sustine, astfel, ca toate parcurile nationale si naturale au zone de protectie stricta si integrala, unde interventia oamenilor este interzisa, si zone de conservare durabila "tampon", unde legislatia prevede foarte clar anumite lucrari silvice."Spre exemplu, Regia Nationala a Padurilor - Romsilva administreaza 12 parcuri nationale cu o suprafata cumulata de 307.406 hectare, din care 115.319 hectare se afla in zone de protectie stricta sau integrala, restul aflandu-se in zone de conservare durabila, unde lucrarile silvice sunt efectuate cu respectarea legislatiei si a tuturor normelor silvice, in conformitate cu planurile de management ale parcurilor", spune Romsilva.Reprezentantii companiei spun ca lemnul rezultat din lucrarile silvice din zonele de conservare durabila ale Parcului National Calimani si Parcului National Muntii Rodnei nu provine din taieri ilegale, ci din lucrari silvice legale si autorizate."De asemenea, 'investigatia' contine numeroase date neclare privind padurile virgine din Romania, precum 'Carpatii Romaniei adaposteau odinioara', fara a se preciza intervalul de timp, sau faptul ca doua treimi din padurile virgine ale Romaniei ar fi disparut in ultimul deceniu, citand 'experti in silvicultura' anonimi sau 'studii in derulare'. Lectu ...citeste mai departe despre " Romsilva contrazice autoritatile americane care au spus ca Schweighofer ne taie padurile protejate: Nu stiu nici silvicultura, nici legislatia din Romania " pe Ziare.com